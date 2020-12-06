Haberler Galeri Yaşam Ketçabın bu özelliğini duyan inanamıyor! Öğrenince çok şaşıracaksınız! Eğer arabanıza sürerseniz...

Ketçabın bu özelliğini duyan inanamıyor! Öğrenince çok şaşıracaksınız! Eğer arabanıza sürerseniz...

Ketçabın bu özelliğini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız. Dünyanın en çok kullanılan sosu olan ketçap, aslında göründüğü kadar basit bir gıda değil. O kadar fazla yiyecekle beraber kullanılabiliyor ki, birçok ülke insanının ortak noktası olarak öne çıkıyor. Yiyeceklerle tüketilmesinin dışında çok farklı kullanım şekilleri ve karmaşık bir geçmişi olan ketçabın kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız... İşte o ilginç bilgiler...

06.12.2020 22:50 - Son Güncelleme: 07.12.2020 00:40
Ketçabın bu özelliğini kimse bilmiyordu! Öğrenince şoke olacaksınız! Eğer arabanıza sürerseniz...

Ketçabın bu özelliğini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız.

İLK ZAMANLARDA DOMATESTEN YAPILMIYORDU

Ketçabın bugünkü ham maddesi domates ama bulunduğu ilk dönemlerde hamsi, istiridye, limon ve ceviz ketçabı da vardı. Daha sonra ketçabın baskın maddesi mantar oldu.

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Ketçabın bu özelliğini kimse bilmiyordu! Öğrenince şoke olacaksınız! Eğer arabanıza sürerseniz...

Filipinler'de ketçap için muz kullanılıyor. Bu nedenle daha tatlı bir ketçapları var.

Erik, armutlu tatlı hardal, yaban mersini, mango, havuç, elma ve turp da bazı bölgelerde kullanılıyor.

Ketçabın bu özelliğini kimse bilmiyordu! Öğrenince şoke olacaksınız! Eğer arabanıza sürerseniz...

BEŞİNCİ TAT

İnsanlar dört temel tat almaya aşinadır: Tatlı, ekşi, tuzlu ve acı. Beşinci tat ise 'umami'dir. Bu tat, ağızda sulanmaya ve dil üzerinde tüylü bir hisse neden olarak boğazı, ağzın tepe ve geri kısmını uyarır.

1800'lü yılların sonlarında şef Auguste Escoffier, umami'yi tuzlu, ekşi, tatlı ve acı tatlarla birleştirerek çeşitli yemekler hazırladı.

Ketçabın bu özelliğini kimse bilmiyordu! Öğrenince şoke olacaksınız! Eğer arabanıza sürerseniz...

Ancak, kendisi yeni tadın kimyasal kaynağını bilmiyordu. Umami 1908 yılında Tokyo İmparatorluk Üniversitesi 'nde profesör olan bilim adamı Kikunae Ikeda tarafından ilk defa tanımlandı. Umami en çok olgun domateslerde, balıkta ve kurutulmuş ette bulunur.

En iyi ketçaplar ise umami tadına sahiptir.

Ketçabın bu özelliğini kimse bilmiyordu! Öğrenince şoke olacaksınız! Eğer arabanıza sürerseniz...

İLAÇ OLARAK KULLANILDI

Ketçap aşağı yukarı 1835 yıllarında ilaç olarak kullanıldı ve domates hapı adıyla satıldı.

Doktor John Cook Bennett, domatesin ishal, sarılık ve hazımsızlık gibi hastalıkları tedavi edebileceğini düşünüyordu.
Fakat domates haplarının tedavi yöntemi olarak kullanılabileceği daha kesinleşemeden sahte haplar sayesinde 4-5 senede piyasadan silinip gitti.

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