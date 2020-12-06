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Koronavirüs kehaneti tutmuştu! Azerbaycanlı kahinden 2021 Türkiye kehaneti! Doğa her şeyi geri alacak, deniz...

Dünyaca ünlü Bulgar Kahin Baba Vanga'yı ve kehanetlerini biliyorsunuz. Bu kez koronavirüs salgınını önceden bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 yılı için kehanetleri büyük korkuya neden oldu. Kahin'in kıyamet senaryosu olarak da nitelendirilen '2021 Kehanetleri' arasında Türkiye'ye ilişkin detaylar da yer alıyor. İstanbul'un üzerinde kara bulutlar mı dolaşacak? Çin'de aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yeni gelişmeler yaşanırken herkes pandeminin ne zaman biteceğini de merak ediyor. İşte kahinlerin tüyler ürperten senaryoları...

06.12.2020 14:52 - Son Güncelleme: 06.12.2020 15:23
Koronavirüs kehaneti tutmuştu! Azerbeycanlı kahinden 2021 Türkiye kehaneti! Doğa her şeyi geri alacak, deniz...

2020'nin tü kötü olaylarla geride kalası istenen şu günlerde 2021 hakkında konuşulanlar dünyada korku yarattı. Koronavirüsü önceden bilen ve diğer kehanetlerdiyle de dikkat çeken Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 Türkiye kehaneti! ve Dünya Kehanetleri sosyal medyada hızla yayılıyor. 2021'de dünyayı neler bekliyor? İşte "Doğa her şeyi geri alacak" diyen Azerbaycanlı kahinin kehanetleri ve son günlerin en dikkat çeken kahinlerinin yeni kehanetleri...

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Koronavirüs kehaneti tutmuştu! Azerbeycanlı kahinden 2021 Türkiye kehaneti! Doğa her şeyi geri alacak, deniz...

Kahinin, 2020 yılına girmeden 'felaket bulutlarının dünyayı saracağı' tahmininde bulunmasının ardından koronavirüs patlak vermişti. Azerbaycanlı Şaman Kahin, koronavirüsü de bilmişti.

Koronavirüs kehaneti tutmuştu! Azerbeycanlı kahinden 2021 Türkiye kehaneti! Doğa her şeyi geri alacak, deniz...

2020 yılı tüm dünya için felaket yılı oldu. Başta koronavirüs salgını olmak üzere depremler, yangınlar gibi doğal afetler insanlığın zor zamanlar geçirmesine neden oldu. Azerbaycanlı Şaman Kahin 2021 için bakın neler diyor...

Koronavirüs kehaneti tutmuştu! Azerbeycanlı kahinden 2021 Türkiye kehaneti! Doğa her şeyi geri alacak, deniz...

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Koronavirüs kehaneti tutmuştu! Azerbeycanlı kahinden 2021 Türkiye kehaneti! Doğa her şeyi geri alacak, deniz...

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