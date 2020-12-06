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Koronavirüs kehaneti tutmuştu! Azerbaycanlı kahinden 2021 Türkiye kehaneti! Doğa her şeyi geri alacak, deniz...

Dünyaca ünlü Bulgar Kahin Baba Vanga'yı ve kehanetlerini biliyorsunuz. Bu kez koronavirüs salgınını önceden bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 yılı için kehanetleri büyük korkuya neden oldu. Kahin'in kıyamet senaryosu olarak da nitelendirilen '2021 Kehanetleri' arasında Türkiye'ye ilişkin detaylar da yer alıyor. İstanbul'un üzerinde kara bulutlar mı dolaşacak? Çin'de aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yeni gelişmeler yaşanırken herkes pandeminin ne zaman biteceğini de merak ediyor. İşte kahinlerin tüyler ürperten senaryoları...

06.12.2020 14:52 - Son Güncelleme: 06.12.2020 15:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





