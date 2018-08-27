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Eski akıl hastanelerinden ürpertici kareler

Eski akıl hastanelerinde çekilen tedavi yöntemleri insanların kanını donduran cinsten.

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 19:18:25 Güncelleme: 19:29:32
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Eski akıl hastanelerinden ürpertici kareler

Foundling Hastanesi oyun odası, Washington, 1921

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Eski akıl hastanelerinden ürpertici kareler

West Riding Akıl Hastanesinde sandalyeye bağlı bir hasta

Yorkshire İngiltere, 1869

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Eski akıl hastanelerinden ürpertici kareler
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Eski akıl hastanelerinden ürpertici kareler

Lobotomiyi icat eden kişi Dr. Freeman, Sunland Akıl Hastanesi'nde.

*Lökotomi olarak da bilinen beyin cerrahisi işlemidir. Beyindeki ön lobların uçlarındaki prefrontal korteks bağlantıların kesilmesi sonucu uygulanır. İlk başlarda lökotomi denilen bu uygulama, yapılmaya başlandığı 1935 yılından beri tartışmalı bir işlemdir. Ciddi yan etkileri olmasına karşın yirmi yıldan uzun bir süre boyunca psikiyatrik rahatsızlıklar için kullanılmış bir yöntemdir.

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Eski akıl hastanelerinden ürpertici kareler

Lobotomi aletleri

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