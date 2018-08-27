Yol Durumu

İşte o eski İstanbul... Görenler şaşkına dönüyor!

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 19:26:36 Güncelleme: 19:27:17
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İşte o eski İstanbul... Görenler şaşkına dönüyor!

İşte birçoğunu ilk kez göreceğiniz birbirinden İstanbul'un o eski fotoğrafları...

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İşte o eski İstanbul... Görenler şaşkına dönüyor!
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İşte o eski İstanbul... Görenler şaşkına dönüyor!
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İşte o eski İstanbul... Görenler şaşkına dönüyor!
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İşte o eski İstanbul... Görenler şaşkına dönüyor!
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