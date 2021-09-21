Eşinin KOAH hastalığında çare ararken televizyonda görüp denedi! Siparişlere yetişemiyor
Bartın'da yaşayan 47 yaşındaki Gülten Özsoy, eşinin KOAH hastalığına çare ararken televizyonda gördüğü kozalak pekmezini denedi. Bir süre sonra çevresindekilerin de pekmezden istemesiyle üretimi artıran Gülten Özsoy, şimdi 5 ton pekmez üretiyor.
21.09.2021 12:38
- Son Güncelleme: 21.09.2021 12:38
Bartın'ın Ulus ilçesinde, 5 yıl önce televizyon izlerken kozalak pekmezinin KOAH rahatsızlığı olanlara iyi geldiğini öğrenen Gülten Özsoy (47), eşi için 30 kilo pekmez yaptı. Bir süre sonra çevresindekilerin de pekmezden istemesiyle üretimi artıran Gülten Özsoy, şimdi 5 ton pekmez üretiyor.
Ulus'un Kumluca beldesinde yaşayan Gülten Özsoy, 5 yıl önce işçi emeklisi eşi Ahmet Özsoy'un KOAH rahatsızlığı nedeniyle televizyondaki doktorlardan duyduğu kozalak pekmezini yapmaya karar verdi.