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Eşinin KOAH hastalığında çare ararken televizyonda görüp denedi! Siparişlere yetişemiyor

Bartın'da yaşayan 47 yaşındaki Gülten Özsoy, eşinin KOAH hastalığına çare ararken televizyonda gördüğü kozalak pekmezini denedi. Bir süre sonra çevresindekilerin de pekmezden istemesiyle üretimi artıran Gülten Özsoy, şimdi 5 ton pekmez üretiyor.

21.09.2021 12:38 - Son Güncelleme: 21.09.2021 12:38
Eşinin KOAH hastalığında çare ararken televizyonda görüp denedi! Siparişlere yetişemiyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde, 5 yıl önce televizyon izlerken kozalak pekmezinin KOAH rahatsızlığı olanlara iyi geldiğini öğrenen Gülten Özsoy (47), eşi için 30 kilo pekmez yaptı. Bir süre sonra çevresindekilerin de pekmezden istemesiyle üretimi artıran Gülten Özsoy, şimdi 5 ton pekmez üretiyor.

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Eşinin KOAH hastalığında çare ararken televizyonda görüp denedi! Siparişlere yetişemiyor

Ulus'un Kumluca beldesinde yaşayan Gülten Özsoy, 5 yıl önce işçi emeklisi eşi Ahmet Özsoy'un KOAH rahatsızlığı nedeniyle televizyondaki doktorlardan duyduğu kozalak pekmezini yapmaya karar verdi.

Eşinin KOAH hastalığında çare ararken televizyonda görüp denedi! Siparişlere yetişemiyor

Gülten Özsoy, ormandan topladığı çam kozalaklarını evinin bahçesinde kazanda kaynatarak pekmez haline getirdi. Eşinin rahatsızlığına iyi geldiğini anlayan Gülten Özsoy, 5 yıl önce 30 kilo üreterek başladığı pekmez yapımına şu anda 5 tona ulaşarak siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Eşinin KOAH hastalığında çare ararken televizyonda görüp denedi! Siparişlere yetişemiyor

Sosyal medya hesaplarından kozalak pekmezinin satışını yapan Gülten Özsoy, özellikle pandemi döneminde kozalak pekmezine olan ilginin arttığını belirtti.

Eşinin KOAH hastalığında çare ararken televizyonda görüp denedi! Siparişlere yetişemiyor

'5 TON ÜRETİYORUM, SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUM'
Evinin bahçesindeki kazanlarda kozalak pekmezini pişiren Gülten Özsoy, "Eşim 5 yıl önce KOAH rahatsızlığı yaşıyordu. Televizyonlardaki doktorlardan ve komşularımdan kozalak pekmezinin iyi geldiğini duydum.

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