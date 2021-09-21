Eşinin KOAH hastalığında çare ararken televizyonda görüp denedi! Siparişlere yetişemiyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde, 5 yıl önce televizyon izlerken kozalak pekmezinin KOAH rahatsızlığı olanlara iyi geldiğini öğrenen Gülten Özsoy (47), eşi için 30 kilo pekmez yaptı. Bir süre sonra çevresindekilerin de pekmezden istemesiyle üretimi artıran Gülten Özsoy, şimdi 5 ton pekmez üretiyor.

