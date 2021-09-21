Vav TV İzle
Haberler Yaşam Meraktan başına bu geldi! Beşiktaş'taki tarihi topun içine girdi çıkamadı

Meraktan başına bu geldi! Beşiktaş'taki tarihi topun içine girdi çıkamadı

Fazla merakla ilgili kültürümüzde birçok söz yer alırken haklılık paylarının olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İstanbul Beşiktaş Sahili'nde sergilenen savaş topunun içine giren bir kişi dışarı çıkamadı. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle kurtarılan kişi fotoğraf çektirmek için topa girdiğini belirtti.

DHA
21.09.2021 12:40 - Son Güncelleme: 21.09.2021 12:56
Meraktan başına bu geldi! Beşiktaş’taki tarihi topun içine girdi çıkamadı

Beşiktaş Sahili'nde sergilenen tarihi savaş topunun içine girip sıkışan kişiyi itfaiye ekibi kurtardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meraktan başına bu geldi! Beşiktaş’taki tarihi topun içine girdi çıkamadı

Beşiktaş, Barbaros Meydanı'nda sergilenen Osmanlı dönemine ait ağızdan dolma demir kaval topun içine giren bir kişi burada sıkıştı.

Meraktan başına bu geldi! Beşiktaş’taki tarihi topun içine girdi çıkamadı

Bir süre çıkmak için çabalayan kişiyi çevredekiler de çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Meraktan başına bu geldi! Beşiktaş’taki tarihi topun içine girdi çıkamadı

Kısa sürede gelen Beşiktaş itfaiyesine bağlı ekipler tarihi savaş topunun ağız kısmında sıkışan kişiyi kurtardı.

Meraktan başına bu geldi! Beşiktaş’taki tarihi topun içine girdi çıkamadı

Fotoğraf çektirmek için topun içine girip sıkıştığı belirtilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Meraktan başına bu geldi! Beşiktaş’taki tarihi topun içine girdi çıkamadı

Meraktan başına bu geldi! Beşiktaş’taki tarihi topun içine girdi çıkamadı
SON DAKİKA