Meraktan başına bu geldi! Beşiktaş'taki tarihi topun içine girdi çıkamadı
Fazla merakla ilgili kültürümüzde birçok söz yer alırken haklılık paylarının olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İstanbul Beşiktaş Sahili'nde sergilenen savaş topunun içine giren bir kişi dışarı çıkamadı. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle kurtarılan kişi fotoğraf çektirmek için topa girdiğini belirtti.
21.09.2021 12:40
- Son Güncelleme: 21.09.2021 12:56
Beşiktaş Sahili'nde sergilenen tarihi savaş topunun içine girip sıkışan kişiyi itfaiye ekibi kurtardı.
Beşiktaş, Barbaros Meydanı'nda sergilenen Osmanlı dönemine ait ağızdan dolma demir kaval topun içine giren bir kişi burada sıkıştı.
Kısa sürede gelen Beşiktaş itfaiyesine bağlı ekipler tarihi savaş topunun ağız kısmında sıkışan kişiyi kurtardı.