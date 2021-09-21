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İstanbul'da sokak ortasında kan donduran olay! Bodruma saklanıp eski sevgilisini göğsünden bıçakladı!

İstanbul Esenyurt'ta yine bir eski sevgili dehşeti yaşandı. Türkmenistan uyruklu Beghzat B., eski sevgilisi Rahtoy A.'nın oturduğu evin bodrumuna saklandı. Kadının işe gitmek için evden çıkmasını fırsat bilen cani adam Rhatoy A.'yı merdivenlerden indiği sırada saçından yakalayıp, dışarı çıkardı. Bir süre yaşanan bağrışmanın ardından Rhatoy A.'yı göğsünden bıçakladı.

21.09.2021 12:09 - Son Güncelleme: 21.09.2021 12:09
İstanbul’da sokak ortasında kan donduran olay! Bodruma saklanıp eski sevgilisini göğsünden bıçakladı!

Esenyurt'ta eski sevgilisinin yaşadığı apartmanın bodrumuna gizlenen Türkmenistan uyruklu Beghzat B., kadını evden çıkıp, işe gittiği sırada göğsünden bıçakladı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli aranıyor.

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İstanbul’da sokak ortasında kan donduran olay! Bodruma saklanıp eski sevgilisini göğsünden bıçakladı!

Olay, saat 10.00 sıralarında Esenyurt Battal Gazi Mahallesi Cemre Sokak'ta yaşandı. Türkmenistan uyruklu Beghzat B., eski sevgilisi Rhatoy A.'nın (30) yaşadığı apartmanın bodrumuna gizlendi.

İstanbul’da sokak ortasında kan donduran olay! Bodruma saklanıp eski sevgilisini göğsünden bıçakladı!

Burada kadının işe gitmesini bekleyen Beghzat B., Rhatoy A.'yı merdivenlerden indiği sırada saçından yakalayıp, dışarı çıkardı. Bir süre yaşanan bağrışmanın ardından Beghzat B., Rhatoy A.'yı göğsünden bıçakladı.

İstanbul’da sokak ortasında kan donduran olay! Bodruma saklanıp eski sevgilisini göğsünden bıçakladı!

Saldırgan olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı.

İstanbul’da sokak ortasında kan donduran olay! Bodruma saklanıp eski sevgilisini göğsünden bıçakladı!

Rhatoy A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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