Öğrencisine taciz mesajları yolladı, hayatını cehenneme çevirdi! Tacize iğrenç akademisyenin eşi de karıştı! | Öpücüklü...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Doç. Dr. Ç.D., öğrencisi Buse Acar'a kabusu yaşattı. Gönderdiği öpücüklü taciz mesajları, "Seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp, banıp yer gibi" şarkılı videoları ile genç kızı usandırdı. Sapık hocanın eşi de "Eşime cilve yapıyorsun" mesajları atmaya başlayınca Acar, konuyu CİMER'e taşıdı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'in açıklaması ise şaşkınlık yarattı: Meğer daha önce de…