Öğrencisine taciz mesajları yolladı, hayatını cehenneme çevirdi! Tacize iğrenç akademisyenin eşi de karıştı! | Öpücüklü...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Doç. Dr. Ç.D., öğrencisi Buse Acar'a kabusu yaşattı. Gönderdiği öpücüklü taciz mesajları, "Seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp, banıp yer gibi" şarkılı videoları ile genç kızı usandırdı. Sapık hocanın eşi de "Eşime cilve yapıyorsun" mesajları atmaya başlayınca Acar, konuyu CİMER'e taşıdı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'in açıklaması ise şaşkınlık yarattı: Meğer daha önce de…
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde Doç. Dr. Ç.D., danışmanı olarak görev yaptığı yüksek lisans öğrencisi Buse Acar'a taciz mesajları göndererek Acar'a yoğun baskı yaptı.
''EŞİME CİLVE YAPIYORSUN''
Doçent Dr. Ç.D.'nin ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi olan eşi E.D. de Buse Acar'a 'Eşime cilve yapıyorsun' diyerek danışman hocasını değiştirmesi için hakaret içerikli mesajlar gönderdi.
Buse Acar, yaşadığı olayların ardından yüksek lisans eğitimini yarıda bırakarak yurt dışına taşındı. Buse Acar, bu mesajların ekran görüntüleriyle birlikte ilk kez Nisan 2024'te CİMER'e şikayette bulundu.