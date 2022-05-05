Vav TV İzle
Haberler Yaşam Esenler'de sokak ortasında öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın annesi isyan etti: Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi! Kızım başkasıyla evlenecek diye yaptı

Esenler'de sokak ortasında öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın annesi isyan etti: Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi! Kızım başkasıyla evlenecek diye yaptı

Esenler'de öldürülen Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, "5 senedir kızıma takıntısı vardı. Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi. Çocukla konuştum, yalvardım, şikayet ettim. 2 sene yattı sonra psikolojisi bozuk diye dışarı çıktı. Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı" dedi. Aile yakını Neriman Ekşioğlu, "Artık herkes eşini, 'Seni Bergen gibi yaparım' diye tehdit ediyor. Bunları alın içeride tıkın yaşatmayın. İşkence yapın, hepimizin evladı var. Yeter" şeklinde konuştu.

DHA
05.05.2022 17:53 - Son Güncelleme: 05.05.2022 17:53
Esenler’de sokak ortasında öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay’ın annesi isyan etti: Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi! Kızım başkasıyla evlenecek diye yaptı

Esenler'de Ümit K. tarafından öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın cenazesi ilk olarak Esenler Turgut Reis Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi, helallik alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esenler’de sokak ortasında öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay’ın annesi isyan etti: Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi! Kızım başkasıyla evlenecek diye yaptı

Yakınları ayakta durmakta zorlandı. Helallik alındıktan sonra Asiye Nur Atalay'ın telli duvaklı tabutu Cabir Bin Abdullah Camii avlusuna götürüldü.

Esenler’de sokak ortasında öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay’ın annesi isyan etti: Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi! Kızım başkasıyla evlenecek diye yaptı

"ORTAOKULDAN BERİ KIZIMA TAKINTILIYDI"
Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, "Onu Allah'a havale ediyorum. Kızım benim melek oldu.

Esenler’de sokak ortasında öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay’ın annesi isyan etti: Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi! Kızım başkasıyla evlenecek diye yaptı

Asiyemin yaşadığını kimse yaşamasın. Yakalanması sadece biraz içimi rahatlattı.

Esenler’de sokak ortasında öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay’ın annesi isyan etti: Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi! Kızım başkasıyla evlenecek diye yaptı

Ama benim kızım gitti ne fayda. Hiçbir şey fayda etmiyor. Kızımla en son dün konuştuk.

SON DAKİKA