Esenler'de sokak ortasında öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın annesi isyan etti: Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi! Kızım başkasıyla evlenecek diye yaptı
Esenler'de öldürülen Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, "5 senedir kızıma takıntısı vardı. Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi. Çocukla konuştum, yalvardım, şikayet ettim. 2 sene yattı sonra psikolojisi bozuk diye dışarı çıktı. Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı" dedi. Aile yakını Neriman Ekşioğlu, "Artık herkes eşini, 'Seni Bergen gibi yaparım' diye tehdit ediyor. Bunları alın içeride tıkın yaşatmayın. İşkence yapın, hepimizin evladı var. Yeter" şeklinde konuştu.
05.05.2022 17:53 - Son Güncelleme: 05.05.2022 17:53
"ORTAOKULDAN BERİ KIZIMA TAKINTILIYDI"
Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, "Onu Allah'a havale ediyorum. Kızım benim melek oldu.