Türk akademisyenin ABD’de sır ölümü! Odasında ölü bulundu! Ailesinden çarpıcı sözler

Kendilerinin de ellerinden gelen yardımı yaptıklarını belirten anne Soykök, "Kendi isteğiyle hayallerini gerçekleştirmek için Amerika'ya gitti. Çocuğum iyi bir akademisyen olmak istiyordu. Dönüp vatanına milletine hizmet etmek istiyordu. Bu yolun da Amerika'dan geçeceğini düşünüyordu. İşletme finans konusunda Amerika'da eğitim almadan iyi bir akademisyen olamayacağını düşünüyordu. Hedefini de gerçekleştirmişti. Ben çocuğumu canlı gönderdim, ölüm haberini alınca, inanamadık" dedi.