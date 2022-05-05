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Türk akademisyenin ABD'de sır ölümü! Odasında ölü bulundu! Ailesinden çarpıcı sözler

ABD'de doktora eğitimi gören Emre Soykök kaldığı odada ölü bulundu. Teksas Dallas Üniversitesi'nde doktora yapan Soykök'ün intihar ettiği iddia edilirken, ailesi "Biz Emre'nin intihar ettiğine inanmıyoruz. Haberi aldığımızdan bu yana 10 gün geçti, devletimizin bize yardımcı olmasını ve sürecin içine dahil olmasını istiyoruz" dedi.

05.05.2022 13:18 - Son Güncelleme: 05.05.2022 13:18
Türk akademisyenin ABD’de sır ölümü! Odasında ölü bulundu! Ailesinden çarpıcı sözler

ABD'de Teksas Dallas Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören Emre Soykök (26), kaldığı yurttaki odasında ölü bulundu. Emre Soykök'ün ağabeyi Caner Soykök, "Biz Emre'nin intihar ettiğine inanmıyoruz" dedi. Anne Suna Soykök ise "Ben devletimden bu olayın aydınlatılmasında bize yardımcı olmasını istiyorum" diye konuştu.

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Türk akademisyenin ABD’de sır ölümü! Odasında ölü bulundu! Ailesinden çarpıcı sözler

Emre Soykök, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisansını yaptı ve araştırma görevlisi oldu. Soykök, 8 ay önce ise Teksas Dallas Üniversitesi'nde doktora eğitimi için kabul alarak, ABD'ye gitti. Soykök, 21 Nisan'da üniversitenin yurdunda kaldığı odada ölü bulundu.

Türk akademisyenin ABD’de sır ölümü! Odasında ölü bulundu! Ailesinden çarpıcı sözler

Emre Soykök'ün ölüm haberi, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu tarafından 23 Nisan gece yarısı ailesine bildirildi. Konsolosluk yetkilileri, Soykök'ün cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldığı ve intihar ettiğinden şüphelenildiğini, Teksas polisinin soruşturma başlattığını aileye aktardı.

Türk akademisyenin ABD’de sır ölümü! Odasında ölü bulundu! Ailesinden çarpıcı sözler

'ÖLÜM HABERİNİ ALINCA İNANAMADIK'
Emre Soykök'ün cenazesi Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Altındağ ilçesindeki evlerinde taziyeleri kabul eden Emre Soykök'ün annesi Suna Soykök, oğlunun iyi bir akademisyen olmak için Amerika'ya gittiğini söyledi.

Türk akademisyenin ABD’de sır ölümü! Odasında ölü bulundu! Ailesinden çarpıcı sözler

Kendilerinin de ellerinden gelen yardımı yaptıklarını belirten anne Soykök, "Kendi isteğiyle hayallerini gerçekleştirmek için Amerika'ya gitti. Çocuğum iyi bir akademisyen olmak istiyordu. Dönüp vatanına milletine hizmet etmek istiyordu. Bu yolun da Amerika'dan geçeceğini düşünüyordu. İşletme finans konusunda Amerika'da eğitim almadan iyi bir akademisyen olamayacağını düşünüyordu. Hedefini de gerçekleştirmişti. Ben çocuğumu canlı gönderdim, ölüm haberini alınca, inanamadık" dedi.

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