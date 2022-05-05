Türk akademisyenin ABD'de sır ölümü! Odasında ölü bulundu! Ailesinden çarpıcı sözler
ABD'de doktora eğitimi gören Emre Soykök kaldığı odada ölü bulundu. Teksas Dallas Üniversitesi'nde doktora yapan Soykök'ün intihar ettiği iddia edilirken, ailesi "Biz Emre'nin intihar ettiğine inanmıyoruz. Haberi aldığımızdan bu yana 10 gün geçti, devletimizin bize yardımcı olmasını ve sürecin içine dahil olmasını istiyoruz" dedi.
ABD'de Teksas Dallas Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören Emre Soykök (26), kaldığı yurttaki odasında ölü bulundu. Emre Soykök'ün ağabeyi Caner Soykök, "Biz Emre'nin intihar ettiğine inanmıyoruz" dedi. Anne Suna Soykök ise "Ben devletimden bu olayın aydınlatılmasında bize yardımcı olmasını istiyorum" diye konuştu.
Emre Soykök, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisansını yaptı ve araştırma görevlisi oldu. Soykök, 8 ay önce ise Teksas Dallas Üniversitesi'nde doktora eğitimi için kabul alarak, ABD'ye gitti. Soykök, 21 Nisan'da üniversitenin yurdunda kaldığı odada ölü bulundu.
Kendilerinin de ellerinden gelen yardımı yaptıklarını belirten anne Soykök, "Kendi isteğiyle hayallerini gerçekleştirmek için Amerika'ya gitti. Çocuğum iyi bir akademisyen olmak istiyordu. Dönüp vatanına milletine hizmet etmek istiyordu. Bu yolun da Amerika'dan geçeceğini düşünüyordu. İşletme finans konusunda Amerika'da eğitim almadan iyi bir akademisyen olamayacağını düşünüyordu. Hedefini de gerçekleştirmişti. Ben çocuğumu canlı gönderdim, ölüm haberini alınca, inanamadık" dedi.