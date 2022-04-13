RAMAZAN İMSAKİYE
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Erzurum'da nisan 'kar'ı etkisi: Kent beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Erzurum'da tipi şeklinde yağan kar yağışı ile kent merkezi yeniden beyaza büründü. Havaların ısınmasıyla birlikte kar lastiklerini değiştiren çok sayıda araç sürücüsü kar altında kalan cadde ve sokaklarda zor anlar yaşadı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve nisan karının etkili olduğu Erzurum'dan kareler...

13.04.2022 01:22 - Son Güncelleme: 13.04.2022 01:23
Erzurum’da nisan ’kar’ı etkisi: Kent beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Erzurum’da nisan ’kar’ı etkisi: Kent beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Giderek şiddetini artıran ve tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kapladı.

Erzurum’da nisan ’kar’ı etkisi: Kent beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Sokağa çıkanlar ise yazlık ayakkabı giymeleri nedeniyle güçlükle yürüyebildi.

Erzurum’da nisan ’kar’ı etkisi: Kent beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Kıştan kalma günleri hatırlatan tipi nedeniyle karayolu ulaşımında da aksamalar yaşandı.

Erzurum’da nisan ’kar’ı etkisi: Kent beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Yazlık lastikleri ile yola çıkıp karda kayan araçları sürücüler itekleyerek kurtarmaya çalıştı.

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