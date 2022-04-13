Erzurum'da nisan 'kar'ı etkisi: Kent beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Erzurum'da tipi şeklinde yağan kar yağışı ile kent merkezi yeniden beyaza büründü. Havaların ısınmasıyla birlikte kar lastiklerini değiştiren çok sayıda araç sürücüsü kar altında kalan cadde ve sokaklarda zor anlar yaşadı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve nisan karının etkili olduğu Erzurum'dan kareler...
13.04.2022 01:22 - Son Güncelleme: 13.04.2022 01:23
Giderek şiddetini artıran ve tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kapladı.