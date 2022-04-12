SON DAKİKA: Müge Anlı'da vahşetin detayları ortaya çıkmıştı! 10 yıl sonra gerçeklerin gün yüzüne çıktığı Güldane Biçer cinayetinde flaş gelişme
Müge Anlı'da vahşetin detayları ortaya çıkmıştı! 10 yıl sonra gerçeklerin gün yüzüne çıktığı G‌üldane Biçer cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Atv canlı yayınında gözaltına alınan Osman Biçer hakkında flaş gelişme yaşandı. Kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini bıçakla öldürerek gömdükten sonra kayıp başvurusunda bulunan ve yapılan soruşturma kapsamında 10 yılın ardından yakalanan Osman Biçer'e verilen cezada takdiri indirim uygulanmıştı. Karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, makul Güldane Biçer ile sanık Osman Biçer'in olay tarihi olan 17 Eylül 2011'de evli oldukları ve sanığın kendisini aldattığını düşündüğü eşini öldürme planı yaptığı ifade edildi.
İddianamede Osman Biçer'in eşini daha önce keşif yaptığı yere götürerek bıçakla öldürdüğü ardından maktulün akrabaları ile kendi akrabalarına haber vererek ulaşamadığını söylediği eşinin kendisini terk ederek sevgilisiyle kaçtığını anlattığı ifade edildi.
Kayıp başvurusu yapan sanığın daha sonra kazma kürek alarak tekrar olay yerine gidip eşini gömdüğü tespit edildi. İddianamede Güldane Biçer' 10 yıl boyunca kayıp olarak arandığı ancak bulunamadığı, geçen süre zarfında hiçbir resmi işlem yapmadığının tespiti üzerine sanığın maktulü öldürmüş olduğu şüphesiyle soruşturma yapıldığı ifade edilerek, sanık Osman Biçer'in 2013 yılında maktulden boşandığı ve yeniden evlendiği anlatıldı.