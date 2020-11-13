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Bir zamanlar fakir yemeği olarak bilinen "şırdan" artık Adana'da lüks oldu

Adana'da eskiden gariban yemeği olarak bilinen ve tanesi 4-5 liraya satılan şırdan, artan talep ve sakatat sıkıntısı nedeniyle lüks haline gelerek, tanesi 15-16 liradan satılmaya başladı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, "Eskiden insanlar yemek bulamayınca 2 işkembeyle yemek yapıyordu şimdi ise sosyete yemeği oldu" dedi.

13.11.2020 10:09 - Son Güncelleme: 13.11.2020 10:16
Bir zamanlar fakir yemeği olarak bilinen şırdan artık Adana'da lük olsu

Adana'da eskiden gariban yemeği olarak bilinen ve tanesi 4-5 liraya satılan şırdan, artan talep ve sakatat sıkıntısı nedeniyle lüks haline gelerek, tanesi 15-16 liradan satılmaya başladı.

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Bir zamanlar fakir yemeği olarak bilinen şırdan artık Adana'da lük olsu

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, "Eskiden insanlar yemek bulamayınca 2 işkembeyle yemek yapıyordu şimdi ise sosyete yemeği oldu" dedi.

Bir zamanlar fakir yemeği olarak bilinen şırdan artık Adana'da lük olsu

Türkiye'deki birçok mezbahada günlük kesilen binlerce küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana'ya getiriliyor. Türkiye geneli şırdan dolmasına artan talebi ise kesim az olduğu için şırdancılar karşılayamaz hale geldi.

Bir zamanlar fakir yemeği olarak bilinen şırdan artık Adana'da lük olsu

Son yıllarda kentte düzenlenen 'Lezzet Festivali' ise satışları arttırdı. Başka şehirlerden Adana'ya çiğ şırdan getirilmesine rağmen, zaman zaman kesimlerin azalması nedeniyle talebi karşılamakta sıkıntı yaşanıyor.

Bir zamanlar fakir yemeği olarak bilinen şırdan artık Adana'da lük olsu

4-5 yıl önce tanesi 4-5 liraya satılan şırdan şimdiyse 15-16 liradan alıcı buluyor. Genelde akşam saatlerinde başlayıp günün ilk ışıklarına kadar tüketilen şırdan ise son dönemde korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından akşam 22.00'den sonra restoranlarda oturmak yasaklandığı için artık gündüz tüketiliyor.

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