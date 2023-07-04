Vav TV İzle
Haberler Yaşam Erzurum'da acı olay: Kafasına iş makinesinden parke düşen çocuk öldü

Erzurum'da acı olay: Kafasına iş makinesinden parke düşen çocuk öldü

Son dakika haberleri... Erzurum'da forkliftten kafasına laminant parke devrilen çocuk hayatını kaybetti. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

04.07.2023 15:41 - Son Güncelleme: 04.07.2023 15:41
Erzurum’da acı olay: Kafasına iş makinesinden parke düşen çocuk öldü

Erzurum'da forkliftten kafasına laminant parke devrilen çocuk hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Erzurum’da acı olay: Kafasına iş makinesinden parke düşen çocuk öldü

Merkez Yakutiye ilçesindeki Demirciler Çarşısı esnafından Alaettin A, iş yerinin yakınındaki mağazadan forklifte laminant parkeleri yükledi.

Daha sonra forklift ile yerden yukarıya kaldırdığı parkelerin dengesiz durduğunu gören esnafın 13 yaşındaki oğlu Ahmet Doğukan A, koşarak gidip forkliften parkeleri düzeltmek istedi.

Erzurum’da acı olay: Kafasına iş makinesinden parke düşen çocuk öldü

Bu sırada bazı parkeler kafasına çarpıp üzerine devrilen çocuk, aldığı darbelerle yere yığıldı.

Oğlunun yere düştüğünü gören babası ve çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Erzurum’da acı olay: Kafasına iş makinesinden parke düşen çocuk öldü

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı ve polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede, çocuğun cesedini gören annesi, kız kardeşi ve yakınları fenalık geçirdi.

Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Erzurum’da acı olay: Kafasına iş makinesinden parke düşen çocuk öldü

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA