Erzurum’da acı olay: Kafasına iş makinesinden parke düşen çocuk öldü

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı ve polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede, çocuğun cesedini gören annesi, kız kardeşi ve yakınları fenalık geçirdi.

Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.