Erzurum'da acı olay: Kafasına iş makinesinden parke düşen çocuk öldü
Son dakika haberleri... Erzurum'da forkliftten kafasına laminant parke devrilen çocuk hayatını kaybetti. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
04.07.2023 15:41 - Son Güncelleme: 04.07.2023 15:41
Merkez Yakutiye ilçesindeki Demirciler Çarşısı esnafından Alaettin A, iş yerinin yakınındaki mağazadan forklifte laminant parkeleri yükledi.
Daha sonra forklift ile yerden yukarıya kaldırdığı parkelerin dengesiz durduğunu gören esnafın 13 yaşındaki oğlu Ahmet Doğukan A, koşarak gidip forkliften parkeleri düzeltmek istedi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı ve polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede, çocuğun cesedini gören annesi, kız kardeşi ve yakınları fenalık geçirdi.
Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.