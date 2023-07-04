Tüm Türkiye 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'i konuşmuştu! O olaya ilişkin vicdanları sızlatan yeni gelişme: Çatı arasında...
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınmaya başlayan Elif Nur Tiftik'in şüpheli ölümü izleyen herkesin boğazını düğümlemişti. Annesi ve babası cezaevinde olan, babannesi, halası ve amcasıyla birlikte Eskişehir'de yaşayan Elif Nur Tiftik şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Olaya dair yeni bir gelişme yaşandı. 6 yaşındaki Elif Nur'un halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangir Kurumlu hakkında 16'şar yıl hapis cezası istendi. İddianamede, Elif Nur ve diğer çocukların haftalarca herhangi bir besin yemeden çatı arasında kaldıklarının tespit edildiği belirtildi. İşta kan donduran olayın detayları...
Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Sibel-Gökhan Tiftik çifti, geçen yıl tutuklandı. Çocukları Elif Nur, Y. (10) ve M. (13) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ile babaannesi Cihangir Kurumlu'nun yaşadığı aynı mahalledeki eve bırakıldı. Elif Nur, geçen yıl 14 Aralık'ta evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce şüpheli görülen Elif Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, polis tarafından 'çocuklara kötü muamele' iddiasıyla gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Elif Nur'un babaannesi Cihangir Kurumlu ise 4 gün sonra yakalanıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Elif Nur'un ölümüne ilişkin soruşturmasını tamamladı.
Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklanan Elif Nur'un halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangir Kurumlu hakkında Elif Nur'a yönelik 'Çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, devlet korumasına alınan diğer 2 kardeşe yönelik ise 'Eziyet' suçlamasıyla 6 yıldan 16'şar yıl hapis cezası istendi.