Tüm Türkiye 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik’i konuşmuştu! O olaya ilişkin vicdanları sızlatan yeni gelişme: Çatı arasında...

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Sibel-Gökhan Tiftik çifti, geçen yıl tutuklandı. Çocukları Elif Nur, Y. (10) ve M. (13) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ile babaannesi Cihangir Kurumlu'nun yaşadığı aynı mahalledeki eve bırakıldı. Elif Nur, geçen yıl 14 Aralık'ta evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.