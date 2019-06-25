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Erzincan’daki cinayetten dram çıktı! Tüm aile paramparça

Erzincan'da gelini tarafından bıçaklanarak öldürülen kayınvalide cinayetinin altından dram çıktı. Olay sonrası eşini kaybetmenin şokunu yaşayan Yılmaz Yüksel (75), oğlunun da diğer oğlu tarafından 3 ay önce tüfekle vurularak öldürüldüğü, kızının ise 20 gün önce bıçaklanarak yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.

25.06.2019 22:32 - Son Güncelleme: 25.06.2019 22:32
Erzincan’daki cinayetten dram çıktı! Tüm aile paramparça

Erzincan'da gelini tarafından bıçaklanarak öldürülen kayınvalide cinayetinin altından dram çıktı. Olay sonrası eşini kaybetmenin şokunu yaşayan Yılmaz Yüksel (75), oğlunun da diğer oğlu tarafından 3 ay önce tüfekle vurularak öldürüldüğü, kızının ise 20 gün önce bıçaklanarak yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.

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Erzincan’daki cinayetten dram çıktı! Tüm aile paramparça

Olay, sabah saatlerinde Kızılay Mahallesi, 1007. Sokak'ta meydana geldi. Nermin Yüksel (39), kahvaltı için kayınvalidesi Yaprak Yüksel'in (64) evine geldi. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gelin kaynana arasındaki tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

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Erzincan’daki cinayetten dram çıktı! Tüm aile paramparça

Nermin Yüksel, çıkan kavga sonrası kayınvalidesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Eve gelen Yılmaz Yüksel (73) eşinin kanlar içinde yerde buldu. Yılmaz Yüksel'in bağrışları üzerine eve gelen komşular durumu polise ve 112'ye bildirdi. Ağır yaralanan 5 çocuk annesi Yaprak Yüksel, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Erzincan’daki cinayetten dram çıktı! Tüm aile paramparça

Şoka giren Yılmaz Yüksel, gözyaşlarına boğuldu. Yaprak Yüksel, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan Nermin Yüksel ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Erzincan’daki cinayetten dram çıktı! Tüm aile paramparça

Sabah kahvaltı yaptıktan sonra kendisinin kahveye gittiğini belirten Yılmaz Yüksel, "Nermin, kardeşimin kızı. Oğlum Dursun'un eşiydi. Kahvaltı sofrasında onları yalnız bıraktım çıktım. Kahvede bir çay içtikten sonra canım sıkıldı, 'eve gideceğim' dedim. Eve geldim baktım kapı açık, eşim düşmüş kanlar içerisinde. Ne yaptıysam kendine gelmedi. Zor nefes alıyordu" diye konuştu.

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