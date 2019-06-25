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Fildişi Sahili'nden Denizli'ye gelin geldi

Denizli'den iş için Fildişi Sahili'ne gidip, orada yakalandığı hastalıkla babasını kaybeden 24 yaşındaki Murat Kara, babasının hastalığı sırasında Fildişi Sahili'nde kendisine yardımcı olan ve aşık olduğu 23 yaşındaki Nzore Venessa ile babasının vasiyeti üzerine evlendi.

25.06.2019 21:59 - Son Güncelleme: 25.06.2019 21:59
Fildişi Sahili'nden Denizli'ye gelin geldi

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde bir markette tanışan Nzoru Venessa ile Murat Kara, Denizli'nin Bekilli ilçesinde dünyaevine girdi
Bekilli ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Murat Kara, geçen yıl ailesiyle plastik malzeme ve temizlik ürünü ticareti yapmak amacıyla Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'ne yerleşti.

Kara, Abidjan şehrinde bir markette 23 yaşındaki Nzore Venessa ile tanıştı. Bir süre sonra evlenmeye karar veren çift, geçen kasım ayında nişanlandı.

Fildişi Sahili'nden Denizli'ye gelin geldi

Kara'nın babası Himmet Kara'nın 14 Mart'ta hayatını kaybetmesi üzerine çiftin düğün tarihi ertelendi.

Bugüne alınan nikah öncesinde gelin ve damat hazırlıklarını tamamladı ve Sevindik Evlendirme Salonu'nda hayatlarını birleştirdi.

Fildişi Sahili'nden Denizli'ye gelin geldi

BABASI EVLENMELERİNİ İSTEMİŞTİ
Bundan yaklaşık 7 ay önce hastalığın tedavisi sırasında merhum Himmet Kara, babası ve annesini küçük yaşta kaybeden Vanessa Koudiao'yu oğlu Murat Kara (24) ile evlendirmek istediğini diğer aile bireylerine iletti. Diğer aile bireyleri ile genç çift teklife sıcak baktı ve çiftin evlenmesi için girişimler başladı.

Fildişi Sahili'nden Denizli'ye gelin geldi

Vanessa Koudiao'ya aşık olan Murat Kara, 2 buçuk ay önce hayatını kaybeden babasının isteğini de yerine getirerek bugün Pamukkale ilçesinde bulunan Ferit Ali Küçüka Nikah Sarayı'nda Vanessa Koudiao'yla evlendi. Koudiao'ya Türkiye'de yakınları Zeynep ismini verdi.

Fildişi Sahili'nden Denizli'ye gelin geldi

"İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDUM"

Damadın yakınları ve arkadaşları tarafından "Zeynep" ismiyle çağrılan Nzore Venessa, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşini ilk kez markette alışveriş yaptığı sırada gördüğünü belirtti.

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