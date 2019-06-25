Fildişi Sahili'nden Denizli'ye gelin geldi
Denizli'den iş için Fildişi Sahili'ne gidip, orada yakalandığı hastalıkla babasını kaybeden 24 yaşındaki Murat Kara, babasının hastalığı sırasında Fildişi Sahili'nde kendisine yardımcı olan ve aşık olduğu 23 yaşındaki Nzore Venessa ile babasının vasiyeti üzerine evlendi.
Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde bir markette tanışan Nzoru Venessa ile Murat Kara, Denizli'nin Bekilli ilçesinde dünyaevine girdi
Bekilli ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Murat Kara, geçen yıl ailesiyle plastik malzeme ve temizlik ürünü ticareti yapmak amacıyla Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'ne yerleşti.
Kara, Abidjan şehrinde bir markette 23 yaşındaki Nzore Venessa ile tanıştı. Bir süre sonra evlenmeye karar veren çift, geçen kasım ayında nişanlandı.
BABASI EVLENMELERİNİ İSTEMİŞTİ
Bundan yaklaşık 7 ay önce hastalığın tedavisi sırasında merhum Himmet Kara, babası ve annesini küçük yaşta kaybeden Vanessa Koudiao'yu oğlu Murat Kara (24) ile evlendirmek istediğini diğer aile bireylerine iletti. Diğer aile bireyleri ile genç çift teklife sıcak baktı ve çiftin evlenmesi için girişimler başladı.