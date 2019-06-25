Fildişi Sahili'nden Denizli'ye gelin geldi

BABASI EVLENMELERİNİ İSTEMİŞTİ

Bundan yaklaşık 7 ay önce hastalığın tedavisi sırasında merhum Himmet Kara, babası ve annesini küçük yaşta kaybeden Vanessa Koudiao'yu oğlu Murat Kara (24) ile evlendirmek istediğini diğer aile bireylerine iletti. Diğer aile bireyleri ile genç çift teklife sıcak baktı ve çiftin evlenmesi için girişimler başladı.