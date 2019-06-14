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Erkeklerin korkulu rüyası prostata iyi gelen besin: Karpuz! İşte yaz meyvelerinin yararları...

Prostat, üriner sistemin (boşaltım sistemi) son bölümünün yakınlarında bulunan ve idrar torbasının çıkışını çevreleyen bir salgı bezi organıdır. Peki prostata ne iyi gelir? Yazın gelmesiyle beraber meyve çeşitliliği de artış gösteriyor. Sevilen meyvelerden karpuz, kiraz ve kayısı gibi meyveler sofralarda yerini almaya başladı. 1 porsiyon meyvenin pratik olarak avuca sığacak kadar olması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, karpuzun prostata iyi geldiğini açıkladı. İşte yaz meyvelerinin mucizevi faydaları...

14.06.2019 16:02 - Son Güncelleme: 14.06.2019 16:05
Erkeklerin korkulu rüyası prostata iyi gelen besin: Karpuz! İşte yaz meyvelerinin yararları...

KARPUZ

Yazın en gözde meyvesidir. Bol su içerir, likopen ve beta-karotenden zengindir. Kolesterol ve prostat kanseri için önleyicidir ve damarlarda kan akımını hızlandırır.

Erkeklerin korkulu rüyası prostata iyi gelen besin: Karpuz! İşte yaz meyvelerinin yararları...

KAYISI

Sarı meyveler A vitamini ve beta-karotenden zengindir. Bunun dışında C vitamini, potasyum ve bol lif içerir. Göz ve kalp sağlığı için önemlidir, ayrıca boşaltım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Erkeklerin korkulu rüyası prostata iyi gelen besin: Karpuz! İşte yaz meyvelerinin yararları...

KİRAZ

"Kiraz yersen kiraz sapına dönersin" diye boşuna dememişler. Kiraz C vitamini ve bol potasyum içerir. Potasyumu yüksek olduğundan vücutta fazla biriken suyu atmaya yardımcıdır. İçinde buluna kuarsetin kalp hastalıklarına karşı koruyucudur, kolesterol düşürücüdür.

Erkeklerin korkulu rüyası prostata iyi gelen besin: Karpuz! İşte yaz meyvelerinin yararları...

D vitamininin ana kaynağı güneştir, yüzde 80-90 güneş ışınlarından elde edilir. Besinlerden ise düşük miktarda alınır, süt, yoğurt, ekmek ve kahvaltılık tahıllar (D vitamini ile zenginleştirilmiş) başlıca kaynaklardır.

Erkeklerin korkulu rüyası prostata iyi gelen besin: Karpuz! İşte yaz meyvelerinin yararları...

Yağlı balık ve yumurta da doğal olarak D vitamini bulunur. Daha az miktarda et ve peynirde bulunur. Ancak yine de D vitamini için güneş ışınlarına ihtiyaç vardır. El ve yüz bölgesinin yaklaşık 15 dakika kadar güneşlendirilmesi gerekir.

Erkeklerin korkulu rüyası prostata iyi gelen besin: Karpuz! İşte yaz meyvelerinin yararları...

TAZE ÜZÜM

Yüzyıllar öncesinden beri en kıymetli meyvelerdendir. Tazesi, kurusu, pekmezi her şekliyle birçok faydası vardır. Bol lif, C vitamini ve potasyum içerir. Üzüm çekirdeği zaten bilinen bir antioksidandır. Üzüm kabuğundaki resveratrol ise C ve E vitamininden bile güçlü antioksidandır ve kansere karşı koruyucudur.

Erkeklerin korkulu rüyası prostata iyi gelen besin: Karpuz! İşte yaz meyvelerinin yararları...

BUNLARI UNUTMAYIN

Yeşil çay ve beyaz çay günde en fazla 2-3 fincan yeterlidir. Bu çayların antioksidan oranı siyah çaya göre daha yüksektir ama kafein içerdikleri için de istediğimiz kadar tüketebiliriz anlamına gelmez. Aşırı tüketimi(Günde 5-6 fincan) fayda sağlayacakken zararlı olabilir, çarpıntı yapar, sinir sistemini uyarır, vücuttan su atar vb.

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