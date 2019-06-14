Erkeklerin korkulu rüyası prostata iyi gelen besin: Karpuz! İşte yaz meyvelerinin yararları...
Prostat, üriner sistemin (boşaltım sistemi) son bölümünün yakınlarında bulunan ve idrar torbasının çıkışını çevreleyen bir salgı bezi organıdır. Peki prostata ne iyi gelir? Yazın gelmesiyle beraber meyve çeşitliliği de artış gösteriyor. Sevilen meyvelerden karpuz, kiraz ve kayısı gibi meyveler sofralarda yerini almaya başladı. 1 porsiyon meyvenin pratik olarak avuca sığacak kadar olması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, karpuzun prostata iyi geldiğini açıkladı. İşte yaz meyvelerinin mucizevi faydaları...
TAZE ÜZÜM
Yüzyıllar öncesinden beri en kıymetli meyvelerdendir. Tazesi, kurusu, pekmezi her şekliyle birçok faydası vardır. Bol lif, C vitamini ve potasyum içerir. Üzüm çekirdeği zaten bilinen bir antioksidandır. Üzüm kabuğundaki resveratrol ise C ve E vitamininden bile güçlü antioksidandır ve kansere karşı koruyucudur.
BUNLARI UNUTMAYIN
Yeşil çay ve beyaz çay günde en fazla 2-3 fincan yeterlidir. Bu çayların antioksidan oranı siyah çaya göre daha yüksektir ama kafein içerdikleri için de istediğimiz kadar tüketebiliriz anlamına gelmez. Aşırı tüketimi(Günde 5-6 fincan) fayda sağlayacakken zararlı olabilir, çarpıntı yapar, sinir sistemini uyarır, vücuttan su atar vb.