Erkek arkadaşı ensesinden vurdu! Genç kadının ilk duruşma öncesi yardım çığlığı
Balıkesir Edremit'te 27 yaşındaki Zeliha Atlar, evli olduğunu öğrenince 43 yaşındaki Serdal Gülser'den ayrılmak istedi. Ancak Gülser, genç kadını ensesinden vurarak yaraladı. Zeliha Atlar "Cezaevinde bu işin kapanmadığını söyleyip, bana yapacağı işkenceleri anlatıyormuş. Çok korkuyorum ve öldürülmek istemiyorum" ifaderini kullanırken yarın görülecek ilk duruşma öncesinde ölüm tehditleri aldığını söyledi ve yardım çağrısında bulundu.
Edremit'de yaşayan Zeliha Atlar, geçen yıl mart ayında sosyal medyadan kendisine mesaj atan Serdal Gülser ile tanıştı. Arkadaş olan Atlak ve Gülser, bir süre sonra ilişki yaşamaya başladı. Yaklaşık 2 ay sonra Gülser'in evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrenen Zeliha Atlar, bu nedenle ayrılmak istediğini söyledi.
Serdal Gülser ise Atlar'ı ölümle tehdit edip, silahla evini bastı. Tehditler nedeniyle ilişkiyi sürdürmek zorunda kalan Atlar, silahlı tehditler nedeniyle polis merkezine gidip Gülser'den şikayetçi oldu. Serdal Gülser, hakkında uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen Atlar'ı rahatsız ve tehdit etmeye devam etti. Uzaklaştırma kararını ihlal etmesine rağmen Gülser hakkında işlem yapılmadı.
Bu sırada aracın bagajındaki kazma, kürek ve pompalı tüfeği alan Gülser, Atlar'a, "Seni buraya öldürmeye getirdim. Burada seni gömeceğim" dedi. Atlar ise Gülser'in ayaklarına kapanarak, "Ölmek istemiyorum" diyerek ağladı. Serdal Gülser bunun üzerine kendisinden ayrılmazsa öldürmeyeceğini söyleyince Atlar, ayrılmayacağını söyledi.