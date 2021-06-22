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Erkek arkadaşı ensesinden vurdu! Genç kadının ilk duruşma öncesi yardım çığlığı

Balıkesir Edremit'te 27 yaşındaki Zeliha Atlar, evli olduğunu öğrenince 43 yaşındaki Serdal Gülser'den ayrılmak istedi. Ancak Gülser, genç kadını ensesinden vurarak yaraladı. Zeliha Atlar "Cezaevinde bu işin kapanmadığını söyleyip, bana yapacağı işkenceleri anlatıyormuş. Çok korkuyorum ve öldürülmek istemiyorum" ifaderini kullanırken yarın görülecek ilk duruşma öncesinde ölüm tehditleri aldığını söyledi ve yardım çağrısında bulundu.

22.06.2021 10:50 - Son Güncelleme: 22.06.2021 10:50
Erkek arkadaşı ensesinden vurdu! Genç kadının ilk duruşma öncesi yardım çığlığı

Edremit'de yaşayan Zeliha Atlar, geçen yıl mart ayında sosyal medyadan kendisine mesaj atan Serdal Gülser ile tanıştı. Arkadaş olan Atlak ve Gülser, bir süre sonra ilişki yaşamaya başladı. Yaklaşık 2 ay sonra Gülser'in evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrenen Zeliha Atlar, bu nedenle ayrılmak istediğini söyledi.

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Erkek arkadaşı ensesinden vurdu! Genç kadının ilk duruşma öncesi yardım çığlığı

Serdal Gülser ise Atlar'ı ölümle tehdit edip, silahla evini bastı. Tehditler nedeniyle ilişkiyi sürdürmek zorunda kalan Atlar, silahlı tehditler nedeniyle polis merkezine gidip Gülser'den şikayetçi oldu. Serdal Gülser, hakkında uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen Atlar'ı rahatsız ve tehdit etmeye devam etti. Uzaklaştırma kararını ihlal etmesine rağmen Gülser hakkında işlem yapılmadı.

Erkek arkadaşı ensesinden vurdu! Genç kadının ilk duruşma öncesi yardım çığlığı

AYAKLARINA KAPANIP 'ÖLMEK İSTEMİYORUM' DİYE AĞLADI
Bu gelişmelerin ardından Serdal Gülser, akşam saatlerinde Zeliha Atlar'ı arayarak konuşmak istediğini söyledi. Atlar görüşmeyi kabul etti ve Gülser'e ait araca bindi. Gülser, Atlar'ı dağlık alana götürerek araçtan inmesini söyledi.

Erkek arkadaşı ensesinden vurdu! Genç kadının ilk duruşma öncesi yardım çığlığı

Bu sırada aracın bagajındaki kazma, kürek ve pompalı tüfeği alan Gülser, Atlar'a, "Seni buraya öldürmeye getirdim. Burada seni gömeceğim" dedi. Atlar ise Gülser'in ayaklarına kapanarak, "Ölmek istemiyorum" diyerek ağladı. Serdal Gülser bunun üzerine kendisinden ayrılmazsa öldürmeyeceğini söyleyince Atlar, ayrılmayacağını söyledi.

Erkek arkadaşı ensesinden vurdu! Genç kadının ilk duruşma öncesi yardım çığlığı

SİLAH ZORUYLA EVDEN ÇIKARTTI
Tehditlerle ilişkiye devam eden Atlar, 10 Ekim'de arkadaşının evine gittiğinde telefonuna Serdal Gülser'den ölüm tehditleri ve küfür içeren mesajlar gelmeye başladı.