BİM'de ağzınızı tatlandıracak ürün fırsatları! BİM 22 Haziran aktüel kataloğuyla kuruyemiş, tatlı, sucuk, pastırma...
BİM 22 Haziran aktüel kataloğuyla kuru meyve, et ve tatlı ürünlerindeki indirimler bugün itibariyle başladı. Marketlere gelen indirimli ürünleri alacak olan yüz binlerce kişi ise fiyat listesini incelemek üzere araştırmalara başladı. Kataloğda dikkat çeken ürünler arasında Keyifçe Antep Fıstığı, Seyran Tuzlu Leblebi, Maya Farm Beypazarı Kurusu, Gürsoy Fındık Ezmesi, Sezerler Osmancık Pirinç, Başyazıcı Dana Antrikot Pastırma, Doğanay Şalgam Suyu, Bağcı Siyah Zeytin ve Tariş Sultani Kuru Üzüm ürünleri var.
BİM 22 Haziran aktüel kataloğunda yer alan yeni ürün indirimleri duyuruldu. BİM'de bugünden itibaren Bestolio Sızma Zeytinyağı, Bağcı Siyah Zeytin, Başyazıcı Fermente Parmak Sucuk, Dana Antrikot Pastırma, Fiskobirlik Kavrulmuş Fındık, Keyifçe Antep Fıstığı, Gürsoy Fındık Ezmesi, Sezerler Osmancık Pirinç, Şavak Gurme Tulum Peyniri, Miskos Çekme Helva, İmren Fındıklı Lokum, Keyifçe Antep Fıstıklı Pekmezli Özel Pestil, Tariş Sultani Kuru Üzüm, Hazarbey Dut Kurusu, Maya Farm Beypazarı Kurusu, Seyran Tuzlu Leblebi ve Doğanay Şalgam Suyu ürünleri satışa sunuldu.