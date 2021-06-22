BİM'de ağzınızı tatlandıracak ürün fırsatları! BİM 22 Haziran aktüel kataloğuyla kuruyemiş, tatlı, sucuk, pastırma...

BİM 22 Haziran aktüel kataloğuyla kuru meyve, et ve tatlı ürünlerindeki indirimler bugün itibariyle başladı. Marketlere gelen indirimli ürünleri alacak olan yüz binlerce kişi ise fiyat listesini incelemek üzere araştırmalara başladı. Kataloğda dikkat çeken ürünler arasında Keyifçe Antep Fıstığı, Seyran Tuzlu Leblebi, Maya Farm Beypazarı Kurusu, Gürsoy Fındık Ezmesi, Sezerler Osmancık Pirinç, Başyazıcı Dana Antrikot Pastırma, Doğanay Şalgam Suyu, Bağcı Siyah Zeytin ve Tariş Sultani Kuru Üzüm ürünleri var.

22.06.2021 11:03 - Son Güncelleme: 22.06.2021 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





