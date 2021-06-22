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Kız arkadaşıyla yürüyüş yapan gence pompalı tüfekli saldırı

Bursa'da kız arkadaşıyla yürüyüş yapan 26 yaşındaki Erdal Yılmaz, kanlar içinde kalarak bir anda yere yığıldı. Pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Yılmaz kalçasından yaralandı.

22.06.2021 09:55 - Son Güncelleme: 22.06.2021 10:09
Kız arkadaşıyla yürüyüş yapan gence pompalı tüfekli saldırı

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 1'inci Şentuna Sokak'ta meydana geldi.

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Kız arkadaşıyla yürüyüş yapan gence pompalı tüfekli saldırı

Kız arkadaşı ile yürüyüşe çıkan Erdal Yılmaz'a, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Kız arkadaşıyla yürüyüş yapan gence pompalı tüfekli saldırı

Tüfekten çıkan saçmalar Yılmaz'ın kalçasına isabet etti.

Kız arkadaşıyla yürüyüş yapan gence pompalı tüfekli saldırı

Yılmaz'ın kız arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kız arkadaşıyla yürüyüş yapan gence pompalı tüfekli saldırı

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Erdal Yılmaz, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.