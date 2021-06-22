Kız arkadaşıyla yürüyüş yapan gence pompalı tüfekli saldırı
Bursa'da kız arkadaşıyla yürüyüş yapan 26 yaşındaki Erdal Yılmaz, kanlar içinde kalarak bir anda yere yığıldı. Pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Yılmaz kalçasından yaralandı.
22.06.2021 09:55
- Son Güncelleme: 22.06.2021 10:09
Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 1'inci Şentuna Sokak'ta meydana geldi.
Kız arkadaşı ile yürüyüşe çıkan Erdal Yılmaz'a, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
Tüfekten çıkan saçmalar Yılmaz'ın kalçasına isabet etti.
Yılmaz'ın kız arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Erdal Yılmaz, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.