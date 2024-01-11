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EPSTEİN LİSTESİNDE YER ALAN ÜNLÜLER! 105 isim ifşa oldu! Pedofili ve fuhuş adasına hangi ünlüler gitti? Beyonce, Miley Cyrus, Lady Gaga, Tom Hanks...

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin yeni gelişmeler gündeme geliyor. Siyonist lobinin sapkınlıkları ve iğrenç yüzünü gözler önüne seren bir dizi olaylar ortaya çıktı. Epstein fuhuş ağında yer alan ve adayı ziyaret eden isimler arasında ünlüler, bilim adamları, oyuncular, başbakanlar olduğu anlaşıldı. Kan dondurucu iddiaların yer aldığı dosyalarda prenslerden sanatçılara siyasetçilerden Mossad'a uzanan ifşalar yer alıyor. İşte Epstein'in pedofili listesinde bulunan ünlü isimler...

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 11:17 Güncelleme 11 Ocak 2024, 11:21
EPSTEİN LİSTESİNDE YER ALAN ÜNLÜLER! 105 isim ifşa oldu! Pedofili ve fuhuş adasına hangi ünlüler gitti? Beyonce, Miley Cyrus, Lady Gaga, Tom Hanks... 1

Dosyalarında adı geçen birçok tanık, Epstein'ın yanı sıra bir dizi ünlü ve etkili ismi de içeren geniş bir suç ağına dikkat çekti. edofili listelerinde, 'Öncü/Örnek' olarak nitelendirilerek reklamları yapılan ünlü iş insanları ile Hollywood yıldızlarının adları sıkça yer alıyor.

EPSTEİN LİSTESİNDE YER ALAN ÜNLÜLER! 105 isim ifşa oldu! Pedofili ve fuhuş adasına hangi ünlüler gitti? Beyonce, Miley Cyrus, Lady Gaga, Tom Hanks... 2

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve pedofili suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalar tek tek ortaya dökülüyor.

EPSTEİN LİSTESİNDE YER ALAN ÜNLÜLER! 105 isim ifşa oldu! Pedofili ve fuhuş adasına hangi ünlüler gitti? Beyonce, Miley Cyrus, Lady Gaga, Tom Hanks... 3

YILLARDIR GENÇLERE VE İNSANLIĞA PAZARLANIYOR

Batı kültürünün önde gelen bu isimleri yıllardır 'dahi' 'entelektüel' 'kanaat önderi' sıfatıyla gençlere ve insanlığa pazarlanıyor. Yine aynı isimler arka planda siyonist lobi ile kirli işbirliği güdüp sapkın pedofili ağında bulunuyor.

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