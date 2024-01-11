EPSTEİN LİSTESİNDE YER ALAN ÜNLÜLER! 105 isim ifşa oldu! Pedofili ve fuhuş adasına hangi ünlüler gitti? Beyonce, Miley Cyrus, Lady Gaga, Tom Hanks...

Dosyalarında adı geçen birçok tanık, Epstein'ın yanı sıra bir dizi ünlü ve etkili ismi de içeren geniş bir suç ağına dikkat çekti. edofili listelerinde, 'Öncü/Örnek' olarak nitelendirilerek reklamları yapılan ünlü iş insanları ile Hollywood yıldızlarının adları sıkça yer alıyor.
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve pedofili suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalar tek tek ortaya dökülüyor.
YILLARDIR GENÇLERE VE İNSANLIĞA PAZARLANIYOR
Batı kültürünün önde gelen bu isimleri yıllardır 'dahi' 'entelektüel' 'kanaat önderi' sıfatıyla gençlere ve insanlığa pazarlanıyor. Yine aynı isimler arka planda siyonist lobi ile kirli işbirliği güdüp sapkın pedofili ağında bulunuyor.