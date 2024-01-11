EPSTEİN LİSTESİNDE YER ALAN ÜNLÜLER! 105 isim ifşa oldu! Pedofili ve fuhuş adasına hangi ünlüler gitti? Beyonce, Miley Cyrus, Lady Gaga, Tom Hanks...

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Dosyalarında adı geçen birçok tanık, Epstein'ın yanı sıra bir dizi ünlü ve etkili ismi de içeren geniş bir suç ağına dikkat çekti. edofili listelerinde, 'Öncü/Örnek' olarak nitelendirilerek reklamları yapılan ünlü iş insanları ile Hollywood yıldızlarının adları sıkça yer alıyor.