10 ili yerle bir eden deprem felaketinin gerçek boyutu! İşte deprem bölgelerinin öncesi ve sonrası fotoğrafları! Kahramanmaraş, Hatay...
Tüm Türkiye depremzedeler için yas tutuyor. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 9 saat arayla meydana gelen, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti, hastaneler yaralılarla doldu taştı. Türkiye'nin birçok kentinde hissedilen ikinci depremin ardından çok sayıdaki şehirde ilk depremde hasar gören binalar yıkıldı. Deprem bölgelerindeki deprem öncesi ve sonrası fotoğraflar ise depremin boyutunu gözler önüne seriyor.
08.02.2023 12:44 - Son Güncelleme: 08.02.2023 12:52
Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ili etkileyen depremler sonrası çekilen kareler deprem felaketinin boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat 2023 günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yıkıldı. Yıkımın en çok olduğu yerlerden biri de kentin en işlek noktalarından Trabzon Caddesi'ydi.