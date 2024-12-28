Enis Destan ile Arzum Kuruçalı nişanlandı! Anne Gül Destan küplere bindi! Geline ağır sözler...

Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan, iki gün önce Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Ünlü çiftin nişan pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ancak Enis Destan'ın annesi Gül Destan'ın yaptığı paylaşımlar nişan pozlarının önüne geçti. Gül Destan yaptığı paylaşımlarla gelini ve nişanı onaylamadığını ifade etti.
"BİZİM TERCİH ETMEDİĞİMİZ GELİN ADAYI"
Oğlunun nişanlanmasıyla ilgili dün gece saatlerinde şaşırtan paylaşımlar yapan Gül Destan, şu ifadeleri kullandı "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı.
Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış. Biz anne baba olarak nişanda bulunmadık. Kız her şeyi kendi planlamış. Acelesi var. Sonra elinden kaçar.
Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi. Amaç belli"
Anne Destan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil.
"DAVUL BİLE DENGİ DENGİNE"
Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı! Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz.
Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler"
İşte anneGül Destan'ın o paylaşımları...