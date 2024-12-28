Enis Destan ile Arzum Kuruçalı nişanlandı! Anne Gül Destan küplere bindi! Geline ağır sözler...

Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan, iki gün önce Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Ünlü çiftin nişan pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ancak Enis Destan'ın annesi Gül Destan'ın yaptığı paylaşımlar nişan pozlarının önüne geçti. Gül Destan yaptığı paylaşımlarla gelini ve nişanı onaylamadığını ifade etti.

"BİZİM TERCİH ETMEDİĞİMİZ GELİN ADAYI" Oğlunun nişanlanmasıyla ilgili dün gece saatlerinde şaşırtan paylaşımlar yapan Gül Destan, şu ifadeleri kullandı "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı.

Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış. Biz anne baba olarak nişanda bulunmadık. Kız her şeyi kendi planlamış. Acelesi var. Sonra elinden kaçar.