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Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşiyle pozları hayran bıraktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 5 yıl önce evlenmişti

Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ile başrollerini üstlendiği Can Borcu dizisinde Yaşar karakterini canlandıran Cüneyt Mete, sergilediği performansla izleyiciden tam not aldı. Bu akşam atv ekranlarında yayınlanacak olan yeni bölüm öncesi gündeme gelen Mete'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle özel hayatı merak edilen oyuncu hakkında en çok "Cüneyt Mete evli mi?", "Cüneyt Mete'nin eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Mete'nin 5 yıl önce Kuruluş Osman'ın yıldızıyla evlendiğini ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken ünlü oyuncunun eşiyle verdiği pozlar hayran bıraktı.

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 09:50 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 09:50
Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşiyle pozları hayran bıraktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 5 yıl önce evlenmişti

Dramatik öyküsüyle izleyiciyi derinlere çeken Can Borcu dizisinde Yaşar karakterini canlandıran Cüneyt Mete, bu akşam atv ekranlarında yayınlanacak olan yeni bölüm öncesi gündem oldu. Bunun üzerine Mete'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşiyle pozları hayran bıraktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 5 yıl önce evlenmişti

Cüneyt Mete Kimdir?
Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu oyuncu Cüneyt Mete 1970 İzmir doğumlu. Unutma Beni dizisi ile 2006 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşiyle pozları hayran bıraktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 5 yıl önce evlenmişti

Daha sonra Kurtlar Vadisi, Yeni Evli ve Kayıp Prenses isimli dizilerde rol alan özellikle rol aldığı Beni Affet dizisinde dikkatleri üzerine çekti.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşiyle pozları hayran bıraktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 5 yıl önce evlenmişti

Aşk ve Mavi ile Kardeşlerim'de de rol alan oyuncunun son adresi atv'nin yeni dizisi Can Borcu oldu.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşiyle pozları hayran bıraktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 5 yıl önce evlenmişti

Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Mete'nin aşk hayatı da merak edildi. Oyuncu hakkında en çok "Cüneyt Mete evli mi?", "Cüneyt Mete'nin eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşiyle pozları hayran bıraktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 5 yıl önce evlenmişti

Mete'nin 5 yıl önce Kuruluş Osman'ın yıldızıyla evlendiğini ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken ünlü oyuncunun eşiyle verdiği pozlar hayran bıraktı.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşiyle pozları hayran bıraktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 5 yıl önce evlenmişti

İşte Cüneyt Mete'nin kendisi gibi oyuncu olan eşi Şeyma Korkmaz...

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşiyle pozları hayran bıraktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 5 yıl önce evlenmişti

Şeyma Korkmaz Kimdir?

Şeyma Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşiyle pozları hayran bıraktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 5 yıl önce evlenmişti

Ünlü oyuncu, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşiyle pozları hayran bıraktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 5 yıl önce evlenmişti

2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşiyle pozları hayran bıraktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 5 yıl önce evlenmişti

Beni Affet'teki 'Feride' karakteriyle adını duyuran Kokmaz, Kuruluş Osman'da Mari karakterini canlandırdı ve Kardeşlerim dizisinde Süreyya rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşiyle pozları hayran bıraktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 5 yıl önce evlenmişti

Cüneyt Mete ve eşi Şeyma Korkmaz