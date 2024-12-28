Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşiyle pozları hayran bıraktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 5 yıl önce evlenmişti

Dramatik öyküsüyle izleyiciyi derinlere çeken Can Borcu dizisinde Yaşar karakterini canlandıran Cüneyt Mete, bu akşam atv ekranlarında yayınlanacak olan yeni bölüm öncesi gündem oldu. Bunun üzerine Mete'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Cüneyt Mete Kimdir?

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu oyuncu Cüneyt Mete 1970 İzmir doğumlu. Unutma Beni dizisi ile 2006 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Daha sonra Kurtlar Vadisi, Yeni Evli ve Kayıp Prenses isimli dizilerde rol alan özellikle rol aldığı Beni Affet dizisinde dikkatleri üzerine çekti.

Aşk ve Mavi ile Kardeşlerim'de de rol alan oyuncunun son adresi atv'nin yeni dizisi Can Borcu oldu.