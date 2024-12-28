Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşiyle pozları hayran bıraktı! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 5 yıl önce evlenmişti

Dramatik öyküsüyle izleyiciyi derinlere çeken Can Borcu dizisinde Yaşar karakterini canlandıran Cüneyt Mete, bu akşam atv ekranlarında yayınlanacak olan yeni bölüm öncesi gündem oldu. Bunun üzerine Mete'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Cüneyt Mete Kimdir?
Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu oyuncu Cüneyt Mete 1970 İzmir doğumlu. Unutma Beni dizisi ile 2006 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
Daha sonra Kurtlar Vadisi, Yeni Evli ve Kayıp Prenses isimli dizilerde rol alan özellikle rol aldığı Beni Affet dizisinde dikkatleri üzerine çekti.
Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Mete'nin aşk hayatı da merak edildi. Oyuncu hakkında en çok "Cüneyt Mete evli mi?", "Cüneyt Mete'nin eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.
Mete'nin 5 yıl önce Kuruluş Osman'ın yıldızıyla evlendiğini ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken ünlü oyuncunun eşiyle verdiği pozlar hayran bıraktı.
İşte Cüneyt Mete'nin kendisi gibi oyuncu olan eşi Şeyma Korkmaz...
Şeyma Korkmaz Kimdir?
Şeyma Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi.
Ünlü oyuncu, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi.
2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı.
Beni Affet'teki 'Feride' karakteriyle adını duyuran Kokmaz, Kuruluş Osman'da Mari karakterini canlandırdı ve Kardeşlerim dizisinde Süreyya rolüyle izleyici karşısına çıktı.
Cüneyt Mete ve eşi Şeyma Korkmaz