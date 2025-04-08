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Türkiye'nin gündemine oturan olay! Öldü sanılmıştı gerçek bambaşka çıktı! Yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor

Erol Talaşlı'nın hikayesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Sokakta yaşayan 60 yaşındaki Talaşlı, kolonya içtiğini söylemesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra Talaşlı'nın aile fertleri "Kardeşiniz öldü, gelin teşhis edin" şeklinde bir telefon aldı. Yüzü tanınmayacak haldeki cenazeyi teslim alan aile, yaşlı adam için cenaze töreni bile gerçekleştirdi. Aile bireyleri, ilerleyen günlerde öldü sanılan adamdan beklenmedik bir telefon alınca neye uğradığını şaşırdı.

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takvim.com.tr
Öldü sanılmıştı gerçek bambaşka çıktı

Erol Talaşlı'nın hikayesi Türkiye'nin gündemini sarstı. Sokakta yaşayan 60 yaşındaki Talaşlı, alkol zehirlenmesi yaşaması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Türkiye’nin gündemine oturan olay! Öldü sanılmıştı gerçek bambaşka çıktı! Yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor

Bir süre sonra Talaşlı'nın aile bireyleri, "Kardeşiniz öldü, gelin teşhis edin" şeklinde bir telefon aldı.

Türkiye’nin gündemine oturan olay! Öldü sanılmıştı gerçek bambaşka çıktı! Yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor

CENAZEYİ TEŞHİS ETTİLER

Aile bu telefonla neye uğradığını şaşırdı. Talaşlı'nın ablası kardeşinin cenazeyi teşhis etmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gittiğini dile getirerek, "Kardeşim gitti. Cenaze benziyormuş. O üzüntü ile Erol olduğunu doğrulamış" dedi. Talaşlı'nın ablası kardeşinin ölümü üzerine günlerce gözyaşı döktüklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye’nin gündemine oturan olay! Öldü sanılmıştı gerçek bambaşka çıktı! Yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor

ÖLDÜ SANILMIŞTI SAĞ ÇIKTI

Talaşlı için cenaze töreni bile yapıldı. Ancak 'öldü' olarak kayıtlara geçen Talaşlı'nın temmuz ayında sağ olduğu ortaya çıktı. Talaşlı, günler sonra ailesini arayarak 'Ölmedim, hayattayım' dedi.

Türkiye’nin gündemine oturan olay! Öldü sanılmıştı gerçek bambaşka çıktı! Yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor

YAŞADIĞINI KANITLAMAYA ÇALIŞIYOR

O günden sonra yaşlı adamın hayatı tam anlamıyla kabusa döndü. Dışarıda tek başına gezemeyen Talaşlı'nın polis çevirmesine takıldığında yaşadığını kanıtlamaya çalıştığı öğrenildi.

Öldü sanılmıştı gerçek bambaşka çıktı

atv Haber'e konuşan Talaşlı'nın ablası dava açtıklarını söyleyerek, "DNA testleri yapıldı. Ayın 16'sında karar verilecek." dedi.

Türkiye’nin gündemine oturan olay! Öldü sanılmıştı gerçek bambaşka çıktı! Yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor

OLAYI ANLATTI

Yaşananları kendi ağzından da aktaran Talaşlı'nın "Kolonya satın aldım. Sonra da Kurbağalıdere'de oturup içtim. Kimse zorla içirmedi, kimse beni darp da etmedi. En son kendi rızamla kolonyayı içtim sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanedeydim ve 1 ay boyunca tedavi olduğumu öğrendim. Şimdi durumum iyi. Olay nedeniyle kimseden şikâyetim yok" dediği ortaya çıktı.