Türkiye'nin gündemine oturan olay! Öldü sanılmıştı gerçek bambaşka çıktı! Yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor
Erol Talaşlı'nın hikayesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Sokakta yaşayan 60 yaşındaki Talaşlı, kolonya içtiğini söylemesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra Talaşlı'nın aile fertleri "Kardeşiniz öldü, gelin teşhis edin" şeklinde bir telefon aldı. Yüzü tanınmayacak haldeki cenazeyi teslim alan aile, yaşlı adam için cenaze töreni bile gerçekleştirdi. Aile bireyleri, ilerleyen günlerde öldü sanılan adamdan beklenmedik bir telefon alınca neye uğradığını şaşırdı.