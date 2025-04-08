Türkiye’nin gündemine oturan olay! Öldü sanılmıştı gerçek bambaşka çıktı! Yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor

OLAYI ANLATTI

Yaşananları kendi ağzından da aktaran Talaşlı'nın "Kolonya satın aldım. Sonra da Kurbağalıdere'de oturup içtim. Kimse zorla içirmedi, kimse beni darp da etmedi. En son kendi rızamla kolonyayı içtim sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanedeydim ve 1 ay boyunca tedavi olduğumu öğrendim. Şimdi durumum iyi. Olay nedeniyle kimseden şikâyetim yok" dediği ortaya çıktı.