Diyanet’e göre hastalık nedeniyle oruç tutamayan ne yapmalı?
Ramazan ayında oruç tutamayan kişiler için ödenmesi gereken fidye miktarı belli oldu. Kur'an-ı Kerim'de, "Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder." (Bakara, 2/184) Yaşlılık veya iyileşme ümidi olmayan bir hastalık nedeniyle oruç tutamayan kimseler, kaza etme imkanı bulamazlarsa her gün için bir fidye vermekle yükümlüdür (Serahsî, el-Mebsût, III, 100; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 395-397). Peki 2025 yılı için belirlenen oruç fidyesi miktarı nedir? İşte oruç tutamayanların yapması gerekenler…
takvim.com.tr Fidye, sağlık sorunları veya başka geçerli mazeretler nedeniyle oruç tutamayan kişiler içindir. Oruç ibadetini yerine getiremeyenler, tutamadıkları her gün için belirlenen miktarda fidye ödeyebiliyor. Peki oruç tutamayanlar ne kadar fidye öder? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya ilişkin açıklamaları… FİDYE VEREREK ORUÇ BORCU ÖDENİR Mİ?
Oruç fidyesi, yalnızca oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ve iyileşme ümidi olmayan hastalar için geçerli bir uygulamadır.
Hz. Peygamber (s.a.s.) ve sahabenin uygulamaları, Bakara Suresi 184. ayette geçen "oruç tutmakta zorluk çekenler" ifadesinin bu kimseleri kapsadığını göstermektedir. Bu nedenle, oruç tutabilecek durumda olan veya geçici bir engel nedeniyle oruç tutamayan kişiler için fidye ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır (Buhârî, Tefsîr (Bakara), 26 [4507]; Müslim, Sıyâm, 149-150 [1145]). TUTULMAYAN ORUÇ BORCU NASIL ÖDENİR?
Mazeretsiz olarak oruç tutmayan kişilerin, tutmadıkları oruçları kaza etmeleri ve tövbe etmeleri gerekmektedir.
Oruç tutamayacak durumda olup fidye veren kişiler, ilerleyen zamanlarda oruç tutabilecek duruma gelirlerse Hanefî mezhebine göre bu oruçları kaza etmeleri gerekir. Önceden verilen fidyeler, oruç borcunu ortadan kaldırmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/105; Merğinânî, el-Hidâye, 1/124). FİDYE NEDİR?
Fidye, bir kişiyi içinde bulunduğu zorluktan kurtarmak amacıyla verilen bedel anlamına gelir. Dini bir terim olarak ise, oruç ibadetinin yerine getirilememesi veya hac sırasında yapılan hataların telafisi için ödenen maddi karşılıktır.
🔴 Kur'an-ı Kerim'de,
(Bakara, 2/184) buyurulmaktadır. Bu doğrultuda, yaşlılık veya iyileşme ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan ve daha sonra kaza etme imkânı bulunmayan kimselerin, tutamadıkları her gün için fidye vermeleri gerekir (Serahsî, el-Mebsût, 3/100; İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/37-39). "Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder."