Diyanet’e göre hastalık nedeniyle oruç tutamayan ne yapmalı?

🔴 Hac ve umre ibadetleri sırasında meydana gelen bazı eksikliklerin telafisi için de fidye verilmesi gerekmektedir (Bakara, 2/196). Fidye miktarı, bir kişinin bir gün boyunca doyabileceği yiyecek miktarı veya bunun karşılığı olan maddi tutardır. Bu miktar en az sadaka-i fıtır kadar olmalıdır, ancak imkânı olanların daha fazla vermesi daha faziletli kabul edilir (Bakara, 2/184; Merğinânî, el-Hidâye, 1/124).