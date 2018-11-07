En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu

Dünyanın dört bir yanından insanların tükettiği 1000 besin Koreli bilim insanları tarafından incelendi. Sonuçlar çok çarpıcı...

7 Kasım 2018 Çarşamba, 18:39:17 Güncelleme: 19:04:03
En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu
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En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu

Dünya hem açlığa hem de yetersiz beslenmeye çözüm olabilecek mucize gıdayı arıyor. Henüz bütün beslenme ihtiyaçlarımızı bir anda karşılayan bir besinden bahsedemiyoruz. Ancak Koreli bilim insanları en besleyici yiyeceğin ne olduğunu, tespit etmeyi başardı.

En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu
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En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu

Sonuçları bilim dergisi PLoS ONE'da yayımlanan araştırma için, uzmanlar dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürlerde en fazla tüketilen 1000 gıda maddesini inceledi. Uzmanların oluşturduğu skalada, en fazla puanı alan yiyecek badem oldu.Peki ya diğer gıdalar? Her gün yediğiniz yiyeceklerden ne kadar besin alıyorsunuz? En besleyici yiyeceklere, günlük yeme düzeninizde ne kadar yer veriyorsunuz? İşte yeme alışkanlıklarınızı kökünden değiştirmenize neden olabilecek o liste...

En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu
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En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu

Besin puanı 49 olan gıdalar

Tatlı patates, incir ve zencefil.

En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu
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En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu

Besin puanı 50 olan gıdalar

Balkabağı, dulavrat otu kökü, Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, Çin su kestanesi, sarı kavun, kuru erik, ahtapot.

En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu
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En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu

Besin puanı 51 olan gıdalar

Havuç, kış kabağı, jalapeno biberi, ravent (ışkın otu), nar, kırmızı kuş üzümü, portakal, sazan.

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