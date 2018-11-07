En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu
Dünyanın dört bir yanından insanların tükettiği 1000 besin Koreli bilim insanları tarafından incelendi. Sonuçlar çok çarpıcı...
7 Kasım 2018 Çarşamba, 18:39:17 Güncelleme: 19:04:03
En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu
En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu
Sonuçları bilim dergisi PLoS ONE'da yayımlanan araştırma için, uzmanlar dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürlerde en fazla tüketilen 1000 gıda maddesini inceledi. Uzmanların oluşturduğu skalada, en fazla puanı alan yiyecek badem oldu.Peki ya diğer gıdalar? Her gün yediğiniz yiyeceklerden ne kadar besin alıyorsunuz? En besleyici yiyeceklere, günlük yeme düzeninizde ne kadar yer veriyorsunuz? İşte yeme alışkanlıklarınızı kökünden değiştirmenize neden olabilecek o liste...
En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu
En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu
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