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BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 28 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken detay

BİM 28 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler olacak. Bakliyat ile baharat ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda toplam 31 ürün bulunuyor. BİM müşterileri için sayfamızda güncel listeyi derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte 28 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

27.01.2020 12:33 - Son Güncelleme: 27.01.2020 12:33
BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 28 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken detay

BİM'de salı günü indirimleri belli oldu. 28 Ocak'ta satışa çıkacak aktüel ürünler listesini merak eden BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. BİM'in bu haftaki kataloğu birbirinden muhteşem ürünlere sahne olacak. İşte 28 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

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BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 28 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken detay

Ayçiçek Yağı Orkide 5 lt

BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 28 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken detay

Osmancık Pirinç Efsane 5000 g

BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 28 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken detay

Ekonomik Kuru Fasulye Saban 2500 g

BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 28 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken detay

Kırmızı Mercimek Saban 2500 g

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