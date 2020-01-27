BİM'de yarın hangi ürünler indirimli? 28 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken detay
BİM 28 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler olacak. Bakliyat ile baharat ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda toplam 31 ürün bulunuyor. BİM müşterileri için sayfamızda güncel listeyi derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte 28 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
27.01.2020 12:33
- Son Güncelleme: 27.01.2020 12:33
BİM'de salı günü indirimleri belli oldu. 28 Ocak'ta satışa çıkacak aktüel ürünler listesini merak eden BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. BİM'in bu haftaki kataloğu birbirinden muhteşem ürünlere sahne olacak. İşte 28 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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