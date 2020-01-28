Uğur böceğinin inanılmaz mucizesi meğer o bölgesindeymiş! Bilim insanları bile şaşkına uğradı!

Uğur böceğinin mucizesi meğer kanatlarındaymış! Bilim insanları bile şaşırdı! Özellikle yaz aylarında karşımıza çıkan uğur böcekleri pek çoğumuzun sevdiği hatta uğuruna gerçekten de inandığı canlılar. Yapılan araştırmalarsa, uğur böceklerinin bundan daha fazlası olduğunu gösteriyor. Uğur böcekleri hakkında bu gerçek sizi çok şaşırtacak. Uğur Böceği çoğu bölgede uç uç böceği olarak da bilinmektedir. Dünyada en yaygın görülen böcek türlerinden bir tanesidir. Geneli kırmızı kanatlı ve siyah beneklidirler. Fakat yaşadıkları bölgelere göre sarı üzerine siyah benekli veya daha farklı renkler de de olabilmektedir. Tropik bölgelerde bulunan ve buralarda yaşayan uğur böceklerinin rengi mavi ve yeşil renkli de olabilmektedir.