Emzirirken oruç tutulur mu? Diyanet’e göre emziren anneler oruç tutmazsa fidye verir mi?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte pek çok kişi orucu bozan durumları araştırmaya başladı. Anneler, "Emzirirken oruç tutulabilir mi? Bebek emzirmek orucu bozar mı? Emziren anne oruç tutabilir mi?" gibi sorulara yanıt aradı. İşte Diyanet'in bu konular hakkında yaptığı açıklama.
takvim.com.tr
Emziren annelerin oruç tutup tutamayacağı konusu
Diyanet tarafından netleştirildi. Anneler, ibadetlerini yerine getirirken bebeklerinin sağlığının riske girip girmeyeceğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, emziren anneler için konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki emzirirken oruç tutulur mu? İşte merak edilenler…
EMZİRİRKEN ORUÇ TUTULUR MU?
↪ Ramazan orucunu tutmamak için geçerli nedenlerden biri, gebelik veya emzirme durumudur. Gebe ya da emzikli kadınlar, hem kendi sağlıklarını hem de çocuklarının sağlığını tehlikeye atmamak adına oruç tutmaktan muaf olabilirler. Bu durumu destekleyen hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 52 [2274], 62 [2315]; İbn Mâce, Sıyâm, 12 [1667]).
↪ Eğer hamile kadın kendisi için oruç tutmaya dayanabiliyor ve çocuğu da olumsuz etkilenmeyecekse, oruç tutmasında bir sakınca yoktur. Aynı şekilde emziren anneler de benzer şekilde oruç tutabilirler, ancak bu konuda bir uzmana danışılması tavsiye edilir. Hamilelik ve emzirme gibi geçerli sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları oruçları ilerleyen zamanlarda kaza edebilirler (Merğinânî, el-Hidâye, 1/124).
BEBEK EMZİRMEK ORUCU BOZUYOR MU?
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Bebek emzirmek ve hamilelik, oruç tutmamak için geçerli mazeretler arasında yer alır. Gebe ve emziren kadınlar için bu hakkı tanıyan hadisler de mevcuttur (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12). Annelerin sıklıkla merak ettiği "Bebek emzirmek orucu bozar mı?" sorusuna Diyanet, bu durumun orucu bozmadığını belirterek açıklık getirmiştir.
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