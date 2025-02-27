Esenyurt’ta servis minibüsü 5 yaşındaki İbrahim Aldaher’e çarptı: O anlar kamerada

Ayrıca minibüsün diğer tarafında başka bir çocuğun daha aniden yola atladığı ve başka bir çocuk tarafından kurtardığı anlar da güvenlik kamerasına yansıyor. Kazayı görenlerin şoförü uyararak müdahale ettiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.