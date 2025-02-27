Esenyurt'ta servis minibüsü 5 yaşındaki İbrahim Aldaher'e çarptı: O anlar kamerada
İstanbul Esenyurt'ta bir servis minibüsü, arkadaşlarıyla sokakta oynayan 5 yaşındaki İbrahim Aldaher'e çarparak ezdi. Olay yerinde hayatını kaybeden Aldaher'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken servis şoförü İhsan V. gözaltına alındı. Facia anları güvenik kamerasına yansıdı.
takvim.com.tr
İstanbul Esenyurt'ta bir servis minibüsü, arkadaşlarıyla sokakta oynayan 5 yaşındaki İbrahim Aldaher'i ezdi!
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel rehabilitasyon merkezinin 34 BOG 517 plakalı servis minibüsünün şoförü İhsan V., özel gereksinimli öğrenciyi almak için 256. sokakta durdu.
5 YAŞINDAKİ İBRAHİM'İ EZEREK ÜSTÜNDEN GEÇTİ
Bu sırada Suriye uyruklu İbrahim Aldaher'in de aralarında bulunduğu çocuklar sokakta oynuyordu. Öğrencisini aldıktan sonra tekrar hareket eden şoför İhsan V., Aldaher'e çarparak üzerinden geçti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlatırken sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Aldaher'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aldaher'in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri minibüs şoförü İhsan V.'yi gözaltına aldı.
BAŞKA BİR ÇOCUK DAHA ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İbrahim Aldaher'in arkadaşlarıyla oyun oynadığı, bu sırada hareket eden minibüsün Aldaher'e çarparak üzerinden geçtiği anlar görülüyor.