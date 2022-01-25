Aksaray’da öğretmeni tarafından dayak yiyen öğrenci ilk kez konuştu: Kanlı kazağımı değiştirip...

Pedagog eşliğinde yaşadıklarını anlatan T.K. de şiddete uğradıktan sonra öğretmeni Ali Rıza Y.'nin kanlı kazağını değiştirip ailesine söylememesi için tehdit ettiğini belirtti. T.K. ifadesinde, "Arkadaşım M. bana iftira attı. Öğretmenime gidip benim hakkında küfrettiğimi söyledi. Öğretmen sınıfa geldi. Kazağımdan tutup beni çekerek koridora çıkardı. Beni dövdü. Öğretmenim dövdükten sonra burnum kanadı. Kan, kazağım, pantolonum ve ayakkabıma da damladı. Öğretmenim benim kazağımı çıkartıp, yeni kazak aldı. Ben bu kazağı yakacağım, dedi. Bu olayı ailene söyleme diye tehdit etti" dedi.