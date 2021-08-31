Emine Erdoğan’dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’a ’geçmiş olsun’ ziyareti!

Dere yataklarına ev yapılmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Bakanlarımızın ifadelerine göre, en çok dere yataklarına yapılan evlerin yanlış durumlarından dolayı bu felaketin olduğu. Tabii ki bu felaket her zaman olan bir şey değil ama bunlar da bunu hızlandırdı maalesef." diye konuştu.

Devletin vatandaşların yaralarını kısa sürede sardığını vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Devletimiz, belediyelerimiz, STK'larımız çok kısa zamanda buralara ulaşarak, gereken her şeyi en kısa zamanda, hatta Avrupa'da yapılamayan şeyleri de ilk defa Türkiye'de yaptık. Hem insan hem mekan hem de sokakların temizliği açısından kurumlarımız üzerine düşeni çok kısa zamanda yapmış. Ben de bire bir bunu burada teşhis ediyorum."