Dünya Barış Günü nedir, ne zaman 2021? Dünya Barış Günü kutlama mesajları sözleri resimli
Eylül ayının gelmesiyle Dünya Barış Günü nedir, ne zaman 2021? soruları gündeme geldi. Dünya Barış Günü resimli kutlama mesajları sözleri araştırılıyor. Her yıl Eylül ayında kutlanan Dünya Barış Günü bu yıl da kutlanacak. Dünya Barış Günü ilk kez Birleşmiş Milletler tarafından 1982 yılında kutlanmıştı. Peki bu yıl hangi tarihte hangi gün kutlanacak? İşte Dünya Barış Günü hakkında merak edilenlerin yanıtları...
Dünya Barış Günü'nün tarihi ile ilgili her yıl bu zamanlarda bir çok kişi 'Dünya Barış Günü 1 Eylül mü, 21 Eylül mü?' şeklinde aramalar yapıyor. Kafa karışıklığını gidermek için Dünya Barış Günü nedir, ne zaman 2021? sorularının yanıtlarına haberimizde detaylıca yer verdik. Ayrıca sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz ya da dilerseniz sevdiklerinize mesaj yoluyla gönderebileceğiniz Dünya Barış Günü resimli kutlama mesajları sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN 2021?
1981 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 1 Eylül, Dünya Barış Günü ilk kez 1982 yılında kutlandı. Ancak bu tarih daha sonra 7 Eylül 2001 tarihli Birleşmiş Milletler Kararı ile 21 Eylül olarak kabul edildi.
Birleşmiş Milletler, Barış Günü'nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21 Eylül'de, Birleşmiş Milletler Merkezi'ndeki "Barış Çanı" çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, "Çok Yaşa Mutlak Barış" yazısı kazındı.
Acının, gözyaşının, savaşın olmadığı, sevginin, huzurun egemen olduğu, savaşların yaşanmadığı bir dünya umuduyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum..