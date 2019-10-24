Piton yılanı 2 metrelik timsahı böyle yuttu! İşte kan donduran görüntüler

Vahşi doğanın kanları donduran yüzü görenleri şoke etti. Bir tarafta Piton bir tarafta Timsah bu iki canlı oldukça yırtıcı hayvanlardır. Piton yılanının Timsahı yeme anı ise az rastlanır bir durumdur. Bu görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmiyor. Dev piton karaya çıkan dev timsahı gözüne kestirdi. Dakikalarca verilen amansız mücadeleyi kazanan piton avını yutmaya başladı. Ama unuttuğu bir şey vardı o da.... İşte vahşi doğanın gerçek yüzü... Pitonlar Afrika'nın ve Asya'nın sulak yerlerinde yaşayan, değişik türleri bulunan, kimilerinin boyu 10 metreyi, çevresi 80 cm.yi bulabilen hayvanlardır.





24.10.2019 10:26 - Son Güncelleme: 24.10.2019 10:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





