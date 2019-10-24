Piton yılanı 2 metrelik timsahı böyle yuttu! İşte kan donduran görüntüler
Vahşi doğanın kanları donduran yüzü görenleri şoke etti. Bir tarafta Piton bir tarafta Timsah bu iki canlı oldukça yırtıcı hayvanlardır. Piton yılanının Timsahı yeme anı ise az rastlanır bir durumdur. Bu görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmiyor. Dev piton karaya çıkan dev timsahı gözüne kestirdi. Dakikalarca verilen amansız mücadeleyi kazanan piton avını yutmaya başladı. Ama unuttuğu bir şey vardı o da.... İşte vahşi doğanın gerçek yüzü... Pitonlar Afrika'nın ve Asya'nın sulak yerlerinde yaşayan, değişik türleri bulunan, kimilerinin boyu 10 metreyi, çevresi 80 cm.yi bulabilen hayvanlardır.
Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı. Dev timsahı midesine indiren pitonun hesap edemediği şey ona pahalıya mal oldu. İşte o anlar...
TİMSAH
Sıcak ülkelerin akarsularının, bataklıklarının içinde ve kıyılarında yaşayan, ağır hareket eden ve ağır yüzen, pek çok türü bulunan, boyu 10 metreyi bulabilen, kalın ve üzeri pütür pütür derili, uzun kuyruklu, uzun ve kocaman ağızlı, önü ne gelen canlıları boğup parçalayıp yiyen, derisi için avlanan bir hayvan.