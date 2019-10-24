Doğu'ya kış erken geldi! Termometreler eksi dereceleri gösterdi
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış şartları etkisini göstermeye başladı. Sarıkamış'ta termometreler eksi 4 dereceyi gösterirken, araçların camları buz tuttu. Vatandaşlar ise uzun süre araçlarının camının buzunu temizlemek için uğraştı.
24.10.2019 11:25
- Son Güncelleme: 24.10.2019 11:25
Bölgeye yavaş yavaş kışın geldiğini ifade eden Faruk Erdoğdu, "Sarıkamış'ta havalar soğumaya başladı. Sabah kalktığımızda araçlarımızın camları buz tutmuştu, araçlarımızın camlarını temizledik. Araçların camlarının buz tutması kışın yavaş yavaş geldiğini gösteriyor. Üzerimize kışlık montlarımızı giymeye başladık" dedi.
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