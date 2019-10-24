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Doğu'ya kış erken geldi! Termometreler eksi dereceleri gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış şartları etkisini göstermeye başladı. Sarıkamış'ta termometreler eksi 4 dereceyi gösterirken, araçların camları buz tuttu. Vatandaşlar ise uzun süre araçlarının camının buzunu temizlemek için uğraştı.

24.10.2019 11:25 - Son Güncelleme: 24.10.2019 11:25
Doğu'ya kış erken geldi! Termometreler eksi dereceleri gösterdi

Sarıkamış'ta termometreler eksi 4'ü gösterdi, soğuktan araçların camları buz tuttu.

Doğu'ya kış erken geldi! Termometreler eksi dereceleri gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Kars ve Ardahan'da ölçüldü. Sarıkamış'ta soğuk hava araçların camlarını dondurdu. Sabah erken saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar ise soğuktan olumsuz etkilendi.

Doğu'ya kış erken geldi! Termometreler eksi dereceleri gösterdi

Bölgeye yavaş yavaş kışın geldiğini ifade eden Faruk Erdoğdu, "Sarıkamış'ta havalar soğumaya başladı. Sabah kalktığımızda araçlarımızın camları buz tutmuştu, araçlarımızın camlarını temizledik. Araçların camlarının buz tutması kışın yavaş yavaş geldiğini gösteriyor. Üzerimize kışlık montlarımızı giymeye başladık" dedi.

Doğu'ya kış erken geldi! Termometreler eksi dereceleri gösterdi

Kars'ta kış yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığı geceleri sıfırın altından 4 dereceye kadar düşerken, soğuktan yüksek kesimlerde kırağı oluştu.

Doğu'ya kış erken geldi! Termometreler eksi dereceleri gösterdi

Soğuk havadan dolayı araçlarının camları buz tutan vatandaşlar ise uzun süre araçlarının camının buzunu temizlemek için uğraştı.

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