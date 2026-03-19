GELENEKSEL YAKLAŞIM: "GÖRMEDEN BAŞLAMAYIN"

Klasik İslam anlayışına göre, Ramazan'ın başlaması da bitmesi de doğrudan hilalin görülmesine bağlı. Bu görüş, Peygamber Efendimiz'in şu hadisine dayanıyor:

( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ ) [ متفق عليه ]

"(Ramazan ayının) hilâlini gördüğünüzde oruç tutun. (Şevvâl ayının) hilâlini gördüğünüzde de bayram edin. Eğer (Şaban ayının hilâli) size görünmezse, (oruca başlamak için Şaban ayını, bayram etmek için ise Ramazan ayını) otuz güne tamamlayın."(Kaynak:Buhârî , 1909 ve Muslim, 1081)

Bu çerçevede hareket eden alimler, gözlemin esas olduğunu ve hesaplamaların bu hükmün yerine geçemeyeceğini ifade ediyor. Şaban ayının 29. günü hilal gözleniyor; eğer hava şartları uygun değilse veya hilal seçilemiyorsa, ay 30 güne tamamlanarak Ramazan başlatılıyor.

Aynı yöntem, Şevval için de geçerli kabul ediliyor.

Abdullah İbn Ömer'den rivayet edilen bir başka hadis de bu yaklaşımı destekliyor:

"Ayın 29. gecesi olunca hilali görmeden orucu açmayın. Şayet hava kapalı olursa(görmenize mani olursa) sayıyı 30 tamamlayın"(Kaynak: Buhârî, Savm, 11)