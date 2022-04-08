Edirne Uzunköprü'de aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü vahşette flaş gelişme! Servet değerindeki altınlar oradan çıktı...
Son dakika haberi... Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Elmalı Köyü'nde aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayda flaş bir gelişme yaşandı. Sırtından ve başından vurularak öldürülen dede Mehmet Güner'e ait olduğu ve olay günü çalındığı ileri sürülen 30 bin lira ve 8 cumhuriyet altını evin elektrik panosunun içinde bulundu. Olay günü kaybolduğu ve para çekildiği ileri sürülen dede Güner'in maaş kartı da evde bulundu. Jandarma para ve altınları tutanak altına alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
08.04.2022 09:36 - Son Güncelleme: 08.04.2022 09:39
Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Elmalı Köyü'ndeki evlerinde 1 milyon lira değerindeki altınlar için öldürüldüğü iddia edilen Güner Ailesi'nin cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma jandarma tarafından titizlikle sürdürülüyor.
"ALTINLAR SAATTE DEMİŞ"
Jandarma timleri, olay günü gürültüye uyanıp elindeki tüfekle avluya çıktığı sırada sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybeden dede Mehmet Güner'in yakınlarının verdiği bilgiler doğrultusunda kaybolduğu ileri sürülen para ve altınlar için evi didik didik aradı.
ALTINLAR ELEKTRİK PANOSUNDA BULUNDU
Evde bulunan kurmalı iki duvar saatinde ve saatlerin asılı bulunduğu duvarlarda yapılan aramalarda paralara ve altınlara ulaşılamadı.