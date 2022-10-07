17 yaşındaki Büşra evde yalnızken çıkan yangında öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Büşra Kabataş (17), 2'nci kattaki evde yalnız olduğu sırada çıkan yangında dumandan etkilenip yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
07.10.2022 16:46 - Son Güncelleme: 07.10.2022 16:46
Gebze'ye bağlı Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında, Kabataş ailesinin yaşadığı dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Eve giren ekipler, odada dumandan etkilenen Büşra Kabataş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Dedesine ait evde annesi ve kardeşiyle kaldığı öğrenilen ve yangın sırasında tek başına olan Büşra'nın cansız bedeni, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.