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Haberler Yaşam Denizli'de korkunç olay! Furkan Zıbıncı tartıştığı sevgilisi Şebnem Şirin'in boğazını kesti!

Denizli'de korkunç olay! Furkan Zıbıncı tartıştığı sevgilisi Şebnem Şirin'in boğazını kesti!

Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Deniz Pamukkale'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin ile sevgilisi Furkan Zıbıncı'nın arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şebnem Şirin'in boğazını kesti. Gelen ihbarlar üzerine olay yerine giden ekipler Şebnem Şirin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

27.10.2021 14:16 - Son Güncelleme: 27.10.2021 14:26
Denizli’de korkunç olay! Furkan Zıbıncı tartıştığı sevgilisi Şebnem Şirin’in boğazını kesti!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin (25), evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

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Denizli’de korkunç olay! Furkan Zıbıncı tartıştığı sevgilisi Şebnem Şirin’in boğazını kesti!

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Denizli’de korkunç olay! Furkan Zıbıncı tartıştığı sevgilisi Şebnem Şirin’in boğazını kesti!

Olay, saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

Denizli’de korkunç olay! Furkan Zıbıncı tartıştığı sevgilisi Şebnem Şirin’in boğazını kesti!

Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Denizli’de korkunç olay! Furkan Zıbıncı tartıştığı sevgilisi Şebnem Şirin’in boğazını kesti!

Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti.

Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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