Asker eğlencelerine götürüyorlardı! Fuhuş şebekesinin altından anne ve kızı çıktı
Karaman'da yaşları 16 ile 18 arasında olan kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi. Şebekenin liderliğini Ayşe Ş. (47) ile kızı Pınar A.'nın (20) yaptığı ortaya çıktı. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
27.10.2021 14:57
- Son Güncelleme: 27.10.2021 15:09
Polis, şebeke içinde evli kadınların da yine para karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye girdiğini saptadı.