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Asker eğlencelerine götürüyorlardı! Fuhuş şebekesinin altından anne ve kızı çıktı

Karaman'da yaşları 16 ile 18 arasında olan kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi. Şebekenin liderliğini Ayşe Ş. (47) ile kızı Pınar A.'nın (20) yaptığı ortaya çıktı. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

27.10.2021 14:57 - Son Güncelleme: 27.10.2021 15:09
Asker eğlencelerine götürüyorlardı! Fuhuş şebekesinin altından anne ve kızı çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir şebekenin kentte 18 yaşından küçük kızlara zorla fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı.

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Asker eğlencelerine götürüyorlardı! Fuhuş şebekesinin altından anne ve kızı çıktı

Yapılan çalışma kapsamında polis, yaklaşık 150 kişinin bilgisine başvurdu.

Asker eğlencelerine götürüyorlardı! Fuhuş şebekesinin altından anne ve kızı çıktı

6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin, yaşları 16 ile 18 arasında değişen 10'un üzerindeki kız çocuğunu, düğün ve asker eğlencelerine götürüp orada anlaştıkları erkeklerle bağ evi ve apart dairelerde fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

Asker eğlencelerine götürüyorlardı! Fuhuş şebekesinin altından anne ve kızı çıktı

Polis, şebeke içinde evli kadınların da yine para karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye girdiğini saptadı.

Asker eğlencelerine götürüyorlardı! Fuhuş şebekesinin altından anne ve kızı çıktı

Polis ekipleri, dün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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