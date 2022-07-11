Yaptığınız hata elektrik faturası olarak geri dönüyor! 📢 Sakın buzdolabını bu şekilde kullanmayın!

CONTALARI KONTROL EDİN

Buzdolabı kapı contaları önemli. Contalar sıkıca kapanır ve soğuk havanın içeride kilitli kalmasını sağlar. Cihaz bu sayede korunur ve ortamı soğutmak için çok fazla güç kullanmaz. Ancak zamanla gevşeyip daha az iyi performans göstererek soğuk havanın daha hızlı kaçmasına izin verebilir.

Buzdolabının kapağını kapatın ve conta ile kapı arasına bir parça kağıt ösıkıştırın. Folyoyu çıkarırken direnç hissederseniz, conta hala iyi durumdadır. Öte yandan, çok kolay çıkıyorsa, buzdolabınızın contasının temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekebilir.