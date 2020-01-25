BİM'de salı indirimleri açıklandı! 28 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM marketlerin her hafta salı günleri satışa çıkardığı indirimli ürünlerin önümüzdeki haftaki kampanyaları belli oldu. 28 Ocak tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu, bakliyat ve baharat ürünlerinden oluşuyor. Sayfamızdan güncel indirim listesine ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? BİM marketlerde hangi ürünler var? İşte BİM 28 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...
25.01.2020 15:30
- Son Güncelleme: 25.01.2020 15:30
28 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin salı günü indirimleri sürprizlerle dolu. BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. İşte BİM 28 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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