Mısır pramitlerinde rezillik

Fotoğrafçı bir genç ve sevgilisi gezi için Mısır'ı seçti. Dünyaca ünlü Mısır pramitlerine çıkan gençler büyük bir skandala imza attı.

9 Aralık 2018 Pazar, 21:06:50
Mısır pramitlerinde rezillik

Dünyanın en ünlü tarihi eserlerinden biri olan Mısır pramitlerine çıkan 2 genç, yaptıkları rezillikle sosyal medyada gündeme oturdu.

Mısır pramitlerinde rezillik

Çift, yasak olan tırmanış için gece yarısını seçti.

Mısır pramitlerinde rezillik

Mısır'daki ünlü Büyük Piramit'e gelen ikili, herkes gittikten sonra harekete geçti.

Mısır pramitlerinde rezillik

Fotoğrafçı Andreas Hvid, sevgilisinin tırmanışını anbean görüntüledi.

Mısır pramitlerinde rezillik

Zorlu tırmanış sona erdiğinde çift Büyük Piramit'in zirvesinde kutlama yaptı

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