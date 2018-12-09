Mısır pramitlerinde rezillik

Fotoğrafçı bir genç ve sevgilisi gezi için Mısır'ı seçti. Dünyaca ünlü Mısır pramitlerine çıkan gençler büyük bir skandala imza attı. Dünyanın en ünlü tarihi eserlerinden biri olan Mısır pramitlerine çıkan 2 genç, yaptıkları rezillikle sosyal medyada gündeme oturdu. Çift, yasak olan tırmanış için gece yarısını seçti. Mısır'daki ünlü Büyük Piramit'e gelen ikili, herkes gittikten sonra harekete geçti. Fotoğrafçı Andreas Hvid, sevgilisinin tırmanışını anbean görüntüledi. Zorlu tırmanış sona erdiğinde çift Büyük Piramit'in zirvesinde kutlama yaptı Ancak bununla da kalmadılar Genç kadın fotoğrafçı sevgilisine üstsüz pozlar verdi