Elazığ’da depremzedelere göl manzaralı modern konutlar

Sivrice'de depremde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin yaralarının sarılması, konut ihtiyacının karşılanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor.