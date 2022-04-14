Elazığ'da depremzedelere göl manzaralı modern konutlar
Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde yapılan göl manzaralı 305 konuttan 261'i hak sahiplerine teslim edildi. İşte o evler...
14.04.2022 12:01 - Son Güncelleme: 14.04.2022 12:03
İlçe mimarisine uygun inşa edilen, içerisinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parklarının bulunduğu konut projesiyle yeni yuvalarına kavuşan depremzedeleri, taşınma telaşı sardı.
Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, depremden sonra Gölbaşı Mahallesi'nin kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini anımsatarak, 15 ayda yapımı tamamlanan konutları hak sahiplerine dağıtmaya başladıklarını söyledi.