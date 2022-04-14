RAMAZAN İMSAKİYE
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Elazığ'da depremzedelere göl manzaralı modern konutlar

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde yapılan göl manzaralı 305 konuttan 261'i hak sahiplerine teslim edildi. İşte o evler...

14.04.2022 12:01 - Son Güncelleme: 14.04.2022 12:03
Elazığ’da depremzedelere göl manzaralı modern konutlar

Sivrice'de depremde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin yaralarının sarılması, konut ihtiyacının karşılanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor.

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Elazığ’da depremzedelere göl manzaralı modern konutlar

İlçede, 2 ve 3 katlı 305 konut, 86 iş yeri ile 2 caminin yapımı tamamlandı.

Elazığ’da depremzedelere göl manzaralı modern konutlar

İlçe mimarisine uygun inşa edilen, içerisinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parklarının bulunduğu konut projesiyle yeni yuvalarına kavuşan depremzedeleri, taşınma telaşı sardı.

Elazığ’da depremzedelere göl manzaralı modern konutlar

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, depremden sonra Gölbaşı Mahallesi'nin kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini anımsatarak, 15 ayda yapımı tamamlanan konutları hak sahiplerine dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Elazığ’da depremzedelere göl manzaralı modern konutlar

Konutların dağıtımı konusunda vatandaşları Kaymakamlığa çağırdıklarını kaydeden Vural, "Haritayı önlerine serdik. İsteyene istediği yerde, komşuları ve aileleriyle birlikte oturma imkanı sunduk. Komşuluk ilişkileri özellikle dikkate alındı." dedi.

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