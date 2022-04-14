Kar nedeniyle kapalı olan Van-Bahçesaray yolunu açmak için Nisan ortasında ekipler çalışıyor

Van'da 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray kara yolu, bu yıl kar yağışı sonrası çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.