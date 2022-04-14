Kar nedeniyle kapalı olan Van-Bahçesaray yolunu açmak için Nisan ortasında ekipler çalışıyor
Türkiye'nin Sibiryası olarak bilinen Van-Bahçesaray'da Nisan ayı ortalarında olmamıza rağmen karla mücadele devam ediyor. Çığ riski nedeniyle 40 gün kapalu tutulan Van-Bahçesaray kara yolunda 15 gün önce karla mücadele çalışması başlatıldı. Karayolları ekipleri, çığ düşen yolda yer yer 4-5 metre yüksekliğinde kar tünelleri açıp ilerlerken, sadece 2 kilometrelik bölümün kapalı kaldığı belirtildi.
14.04.2022 12:00 - Son Güncelleme: 14.04.2022 12:00
Van'da 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray kara yolu, bu yıl kar yağışı sonrası çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
40 gün boyunca ulaşıma kapalı kalan yolda, bu süreçte birçok noktaya çığ düştü. Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, havanın ısınmasıyla 15 gün önce çalışma başlattı.