A101'den fırsatlı ürün indirim duyurusu! A101 13 Mayıs aktüel kataloğuyla kaçırılmayacak kampanya listesi!

A101 13 Mayıs aktüel kataloğuyla yeni ürünler merak konusu olurken liste bu hafta başı duyuruldu. A101'de salı günü aktüel kataloğ ürünleri birlikte raflardaki yerini aldı ve firma tarafından müşterilerinin beğenisine sunuldu. A101'de bu hafta 2,25 kilogram Abc Toz Deterjan Renkli, Coquette MagnoMia Çilekli Muzlu Sütlü Tatlı, İçim Çikolatalı Pastörize Süt, Kocatepe Türk Kahvesi, Torku Harmoni Kolonya, Yörükoğlu Tam Yağlı Beyaz Peynir ürünleri dikkat çekerken diğer fırsatlar merak konusu oluyor. İşte A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin detaylı listesi...

12.05.2021 17:45 - Son Güncelleme: 12.05.2021 17:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





