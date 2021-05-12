A101'den fırsatlı ürün indirim duyurusu! A101 13 Mayıs aktüel kataloğuyla kaçırılmayacak kampanya listesi!
A101 13 Mayıs aktüel kataloğuyla yeni ürünler merak konusu olurken liste bu hafta başı duyuruldu. A101'de salı günü aktüel kataloğ ürünleri birlikte raflardaki yerini aldı ve firma tarafından müşterilerinin beğenisine sunuldu. A101'de bu hafta 2,25 kilogram Abc Toz Deterjan Renkli, Coquette MagnoMia Çilekli Muzlu Sütlü Tatlı, İçim Çikolatalı Pastörize Süt, Kocatepe Türk Kahvesi, Torku Harmoni Kolonya, Yörükoğlu Tam Yağlı Beyaz Peynir ürünleri dikkat çekerken diğer fırsatlar merak konusu oluyor. İşte A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin detaylı listesi...
A101 11-13 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin indirim listesi açıklandı. A101'de normalde perşembe günü satışa sunulan ürünler bu haftalık salı günü raflarda yerini aldı. Kataloğda dikkat çeken ürünler arasında ise üçlü Kocatepe Türk Kahvesi, Torku Harmoni Kolonya, Yörükoğlu Tam Yağlı Beyaz Peynir, İçim Çikolatalı Pastörize Süt, Coquette MagnoMia Çilekli Muzlu Sütlü Tatlı, Binboğa Çiçek Balı, İnci Baharat Pul Biber, Biskrem Bisküvi Çikolata Dolgulu, Mini Popkek Kek Hindistan Cevizli, 2,25 kilogram Abc Toz Deterjan Renkli, Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Taze Tost Peyniri var.