Günlük burç yorumları – 16 Ağustos 2019 Cuma

ASLAN:

Venüs sizi çekici ve hoş yaparken, karşı cinse istediklerinizi yaptıracağınız bir gün içindesiniz. Yaratıcılığınızın ön planda olması sizi bir adım daha öne taşıyor. Uyku ve beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Hormonal rahatsılıklar ve ayaklarınızla ilgili problemler ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurmalısınız.