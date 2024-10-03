Müge Anlı ve Tatlı Sert'te ilginç bir olay yaşandı. 42 yaşındaki Selçuk Aydın, 25 Eylül Çarşamba günü çalıştığı iş yerinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye götürülen Selçuk Aydın'ın hangi hastanede tedavi altına alındığı tespit edilemedi. Hangi hastaneye kaldırıldığı bilinmeyen Selçuk Aydın'a 9 gündür ulaşamayan annesi Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Aynur Hanım, "Ben 112'yi aradım. 112, bana oğlumun kaydının bulunmadığını söyledi. Savcıya gittim. Oğlumun yakın arkadaşı, oğlumu baygın olarak yerde gördüğünü söyledi. Oğlum, ambulansa çıplak binmiş. Üzerinde sadece iç çamaşırı var. Çocuğum yoğun bakımda mı? Nerede bilmiyorum" dedi.