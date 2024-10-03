Ambulansa bindirildikten sonra ortadan kayboldu! Müge Anlı şaşkına döndü: Aklıma gelmezdi! Hemen telefon açtı
42 yaşındaki Selçuk Aydın, 25 Eylül Çarşamba günü çalıştığı iş yerinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye götürülen Selçuk Aydın'ın hangi hastanede tedavi altına alındığı tespit edilemedi. Aydın'ın üzüntülü annesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Anlı, kısa sürede Aydın'ı buldu. İşte detaylar...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te ilginç bir olay yaşandı. 42 yaşındaki Selçuk Aydın, 25 Eylül Çarşamba günü çalıştığı iş yerinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye götürülen Selçuk Aydın'ın hangi hastanede tedavi altına alındığı tespit edilemedi. Hangi hastaneye kaldırıldığı bilinmeyen Selçuk Aydın'a 9 gündür ulaşamayan annesi Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Selçuk Aydın'ın annesi Aynur Hanım, oğlunun ambulansa binerken üzerinde kimliği olmadığını söyledi.
Aynur Hanım, "Ben 112'yi aradım. 112, bana oğlumun kaydının bulunmadığını söyledi. Savcıya gittim. Oğlumun yakın arkadaşı, oğlumu baygın olarak yerde gördüğünü söyledi. Oğlum, ambulansa çıplak binmiş. Üzerinde sadece iç çamaşırı var. Çocuğum yoğun bakımda mı? Nerede bilmiyorum" dedi.